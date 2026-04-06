El Festival de Fomento de la Lectura Infantil y Juvenil de Segovia se celebrará desde este miércoles con 15 actividades

La ilustradora infantil Olga de Dios con el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultural del Ayuntamiento de Segovia celebrará la segunda edición del Festival de Fomento de la Lectura Infantil y Juvenil (Felij) del miércoles 8 al 23 de abril con 15 actividades, incluido un recital de poesía en su jornada de inicio y el final en el Día del Libro.

El Felij 2026 contempla actividades gratuitas pensadas para acercar la literatura y la ilustración a niños, jóvenes y familias, en esta ocasión en un programa que tiene una imagen basda en el libro 'La Estrella. Con los pies en el suelo', de la ilustradora segoviana Olga de Dios, quien ha acompañado al concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, en la presentación del programa este lunes, 6 de abril.

La Casa de la Lectura será el escenario principal del festival durante la mayor parte de estas dos semanas, con una programación de talleres creativos, cuentacuentos, proyecciones, exposiciones, presentaciones de libros y encuentros intergeneracionales.

Monroy ha subrayado que el objetivo del Felij es "aproximar la literatura al público más exigente, el público infantil y juvenil", y ha añadido que el festival también está pensado "para adultos que no tuvieron la oportunidad de acercarse a la lectura en su momento y ahora pueden hacerlo en compañía de sus hijos o nietos".

El programa se iniciará este miércoles, 8 de abril, con un recital de poesía del colectivo Nómadas del Verso, con música en directo de Silvia San Juan.

Asimismo, el jueves 9 se proyectará 'El club de los poetas muertos', y el viernes 10 el festival recibirá al alumnado de los colegios El Peñascal, Diego de Colmenares y Cooperativa Alcázar para una lectura continuada y participativa de 'El Principito'.

Esa misma tarde habrá un taller de plegado de papel a cargo de Entramadas y un cuentacuentos de Cristina Oleby, quien también presentará su libro 'Avestruz en el mercado'.

El sábado 11 la jornada estará dedicada a los más pequeños, con un bebecuentos de Alicia Cuenteando y un nuevo taller de plegado, mientras el día 15 será la presentación del libro 'De muger a mujer', de Carmen de Pablos.

Al día siguiente, el escritor de literatura infantil y juvenil Ricardo Gómez ofrecerá una conferencia sobre el papel de la ilustración en la historia, desde Altamira hasta Banksy.

Ya el viernes 17 se celebrarán simultáneamente un taller de ilustración dirigido por Alberto Albarrán y la presentación del libro 'Juana de Castilla', del historiador Eduardo Juárez Valero.

La programación en la Casa de la Lectura cerrará el sábado 18 con un cuentacuentos de El Sombrero de la Memoria, la lectura colectiva 'Piedras vivas. Palabras que alumbran' y una visita guiada a la exposición 'Disfrutar el Rosa', conducida por su propia autora, Olga de Dios.

El broche final llegará el 23 de abril, Día del Libro, en la plaza Mayor, donde nueve librerías de la ciudad instalarán sus puestos junto a floristerías que aportarán color al espacio, y habrá firmas de libros con autores locales e invitados.

Para el concejal de Cultura, "las librerías son un pilar fundamental en el desarrollo cultural de la ciudad", por lo que el Consistorio quiere "apoyar y visibilizar" a estos establecimientos.

Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo, aunque algunas, como los talleres y las visitas guiadas, requieren inscripción previa.