Fgulem (León) lanza Valora-T para impulsar la transformación del conocimiento científico en proyectos empresariales

Sede de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem) , en la capital leonesa. - ULE

LEÓN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem) ha puesto en marcha Valora-T, un programa diseñado para transformar investigación, ideas técnicas y conocimientos avanzados en proyectos empresariales viables.

Se trata de una iniciativa que busca facilitar la transferencia de conocimiento en el entorno de León, mediante la conexión del ámbito científico y tecnológico con el mercado.

El programa cuenta con la participación de la Universidad de León (ULE) y se desarrolla en el marco del programa FSE+ de Autoempleo e Iniciativas Empresariales, con la Fundación Incyde como organismo intermedio.

Valora-T está dirigido a investigadores (predoctorales, postdoctorales y PDI), graduados STEM y personas en situación de desempleo con perfil técnico o científico. Los participantes accederán a una red de expertos en propiedad intelectual y modelos de negocio y podrán optar a premios basados en la calidad de sus planes de negocio y la presentación de pitches.

Para garantizar una atención personalizada, Valora-T se ejecutará en dos ediciones independientes, con un total de 77 plazas. La primera convocatoria comenzará el próximo mes de mayo y las inscripciones ya están abiertas para aproximadamente 40 alumnos, mientras que la segunda convocatoria dará comienzo en octubre, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

METODOLOGÍA EN CINCO FASES

El programa se estructura en un itinerario de acompañamiento intensivo de hasta 45 horas, en formato híbrido (online y presencial en León), dividido en cinco fases en las que se abordará formación técnica en transferencia y emprendimiento; desarrollo del Pre-Plan de negocio; mentoría avanzada personalizada para los proyectos seleccionados; valoración y validación final del Plan de Negocio y mentorización específica y presentación de 'Pitch' por los finalistas.

El programa es totalmente gratuito para los participantes, al estar cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). La gestión integral del proyecto es responsabilidad de Fgulem, bajo la supervisión de la Fundación Incyde.