La fiesta de DJ en Moreras y el 'Lorencito Fest' de San Pedro Regalado, aplazadas por lluvia, se reubican este sábado

VALLADOLID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha confirmado los nuevos emplazamientos y fechas para las actividades de San Pedro Regalado 2026 que se aplazaron el pasado fin de semana debido a la mala previsión meteorológica, entre los que se incluye el San Pedro Moreras Fest, que se reubica el sábado 16 a partir de las 18.00 horas; y el 'Lorencito Fest', en el skatepark de Las Moreras, a partir de las 13.00 horas de ese mismo sábado.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, se ha tratado de "garantizar la celebración" de las actividades organizadas en honor a la festividad de San Pedro Regalado 2026 "en las mejores condiciones".

Con respecto a las actividades cuya suspensión se informó el pasado viernes y estaban pendientes de confirmar el San Pedro Moreras Festival se celebrará finalmente el sábado 16 en las pistas deportivas de las Moreras y en los horarios inicialmente programados: 'tardeo guateque' a las 18.30 horas; la exhibición de 'pole dance' a las 20.15 horas y las sesiones de DJ de Valladolid de 21.00 a 03.00 horas.

Además, el Lorencito Fest que se celebrará en el Skatepark de La Rosaleda, también el sábado 16 con el campeonato de 'skate' de 13.00 a 20.00 horas y sesiones de DJ de 20.00 a 03.00 horas.

El Encuentro de Dulzaineros y Redoblantes de San Pedro se celebrará el domingo 17 a las 12.00 horas en la Plaza Zorrilla. La comitiva, formada por alrededor de 60 dulzaineros, recorrerá posteriormente la calle Santiago hasta finalizar en la Plaza Mayor.

La actividad 'Tía Melitona' en el barrio de San Pedro Regalado finalmente se mantiene en su fecha y horario inicial, el miércoles 13 en el Parque de la Campiña del Carmen, Barrio de San Pedro Regalado.

La Fiesta de Vísperas-Reunión de los Rondadores mantiene su celebración el día 12 a las 20.00 horas, aunque cambia su ubicación desde la Plaza del Salvador y calle Platerías a la marquesina de Plaza España.

Asimismo, las actividades inicialmente previstas en la Pérgola del Campo Grande se trasladarán a la Cúpula del Milenio, como la actuación de la Orquesta Fortuna Musical este martes, 12 de mayo, a las 20.30 horas; y la representación de '¿Que pacha, Mamá?, de Libera Teatro, el miércoles 13, a las 18.30 horas.