La Fiesta de la Vendimia de Cigales (Valladolid) celebra su 45 edición con catas, música en directo y una feria del vino

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta de la Vendimia del municipio vallisoletano de Cigales, declarada de Interés Turístico Regional, celebra esta semana su 45 edición con un programa que incluye catas, conciertos, una feria del vino, muestras de oficios, eventos taurinos, gastronomía y actividades culturales.

En este marco, el acto de presentación ha contado con la participación del diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón; el alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez Ferrero; la concejala de Cultura, Enoturismo y Turismo, María del Val; el gerente de la Denominación de Origen (DO) Cigales, Raúl Escudero, y la gerente de la Ruta del Vino Cigales, Aitziber Bengoa.

Durante esta semana, la Plaza Mayor, la Plaza del Lagunajo y el Parque Municipal de Cigales serán escenario de una programación que combina "tradición, cultura y enoturismo", según un comunicado de la Diputación recogido por Europa Press.

En el marco de la programación, este sábado destacarán diversos actos como el desfile de bodegueras de los 12 municipios de la Denominación de Origen (DO) Cigales y Valladolid capital, el "tradicional" pisado de la uva y la degustación del primer mosto, seguidos del pregón que este año pronunciará el director de cine, productor y guionista nominado a los Premios Goya Arturo Dueñas.

Asimismo, el Consejo Regulador de la DO Cigales aprovechará el acto para entregar una distinción a Águeda del Val Ubierna, "por toda una vida dedicada a la denominación", y se hará entrega de los premios del VI Concurso Fotográfico del Envero.

Además, más tarde tendrá lugar la Feria del Vino en la Plaza del Lagunajo, en la que participarán seis bodegas de la localidad y una invitada de Cubillas de Santa Marta, además de un espacio con vinos de la DO Rías Baixas gracias al hermanamiento con el municipio gallego de Cambados.

La música en directo también será protagonista con conciertos de Velayos Band, Sabinadas, Salto Base, Los Patricios, Chanelando o El Sarao de los Flamenkitos, además de sesiones de DJ y discomóviles.

La oferta se completa con talleres de artesanía, juegos autóctonos, la Muestra de Oficios, degustaciones de clarete con quesos de Alimentos de Valladolid y la VIII edición del Toro del Clarete.

Asimismo, se celebrarán las XIV Jornadas Gastronómicas del Pincho Uvero en siete establecimientos hosteleros de la localidad y distintas catas temáticas, entre ellas de bombones y vino, catas en viñedos, un Casino del Vino y la tradicional cata de la DO Cigales.