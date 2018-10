Los filandeses Kaurismaki y Gehry serán los protagonistas mañana de la Muestra Interancional de Cine de Palencia

Actualizado 28/02/2007 20:05:28 CET

PALENCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El realizador finlandés Aki Kaurismaki y el arquitecto Frank Gehry serán las grandes atracciones de la jornada de mañana de la Muestra de Cine Internacional de Palencia. Con 'Luces al atardecer', película que se proyectará a las 20.00 horas en el Auditorio de Caja España, Kaurismaki concluye un ciclo compuesto por tres películas conocido como 'La trilogía del perdedor'.

'Luces al atardecer' habla de la soledad, un tema estudiado con frecuencia. Koistinen, un guarda de seguridad que trabaja de noche, recorre las calles buscando un pequeño lugar al sol. Pero la indiferencia general y la mecánica sin rostro de la sociedad se unen para hacer trizas, una tras otra, sus modestas esperanzas. Kaurismaki vuelve a contar con Janne Hyytäinen y Maria Järvenhelmi, actores con los que ha trabajado en las dos anteriores películas de la trilogía.

A las 22.30 horas (Auditorio de Caja España), la Muestra inaugurará La noche del documental con la proyección 'Apuntes de Frank Gehry'. El realizador Sydney Pollack firma esta película que explora el proceso que sigue el famoso arquitecto para transformar apuntes en materia tangible. Entre la obra de Frank Gehry que desfila por el documental se encuentra el Museo Guggenheim de Bilbao, la Sala de Conciertos de Walt Disney o el Banco DG de Berlín, según informaron a Europa Press fuentes de la organización.

Además, mañana se inaugurará el ciclo 'Imagenacción. Artistas al desnudo', compuesto por una serie de películas documentales centradas en varios artistas. La película con la que arrancará esta sección será 'Qué escondes bajo el sombrero', de Lola Barrera e Iñaki Peñafiel, documental que compitió en la pasada edición de la Seminci. La cinta se centra en la vida de Judith Scott, enferma de síndrome de Down y sordomuda que intenta expresarse a través del arte.

El concurso de corto social, en el que participan los Centros de Acción Social de Palencia, será otra de las novedades que el certamen presenta mañana. Los usuarios de los CEAS otorgarán un premio a la mejor película con temática social de las presentadas en el Concurso de Cortos. Las cintas seleccionadas son: 'Nati' de Javier Aparisi, 'Nasija' de Guillermo Ríos, 'I want to be a pilot' de Diego Quemada-Díez, 'Libra' de Carlota Colorado, 'Gallos' de Mauricio Jiménez y 'Háblame bajito' de Fernando Merinero.

La jornada de mañana servirá también para clausurar las secciones Cine y Escuela, con la proyección de 'Arthur y los Minimoys' de Luc Besson e Imagenacción. Cine y Músicas del Mundo, con la película 'Pandit Ravi Shankar'.