El filme tailandés 'Un fantasma útil', Mejor Largometraje de Ficción en la XV edición de Cinhomo

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El filme tailandés 'Un fantasma útil', del director Ratchapoom Boonbunchachoke, ha ganado el Premio a Mejor Largometraje de Ficción en la XV edición de la Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual de Castilla y León (Cinhomo).

Cinhomo ha puesto el broche de oro a su XV edición este jueves, 26 de marzo, con una gala de clausura en el Espacio Seminci, presentada por la actriz María San Miguel, tras una intensa semana de "cine y reivindicación".

Con el aforo completo, el acto ha servido para dar a conocer un palmarés, en el que el jurado Oficial de Ficción, formado por Javier Castán, Enrique García-Vázquez y Carmen Castaño, ha otorgado el premio a Mejor Largometraje a 'Un fantasma útil'.

El jurado ha destacado su "destreza cinematográfica al utilizar la comedia para tratar una importante temática social" y su capacidad para situar la lucha LGTBIQIA+ como parte de una "conciencia colectiva de las sociedades modernas".

Asimismo, ha concedido una Mención Especial a la croata 'Sandbag Dam' por su atmósfera melancólica y por "atreverse a romper el muro convencional y dejar entrar la luz", según ha informado Cinhomo en un comunicado recogido por Europa Press.

En la sección de Cortometrajes, 'Algo novo que contar' ha sido el elegido como mejor trabajo por "defender la empatía como principal herramienta contra el miedo" y abordar el sexo desde los cuidados, mientras la animación francesa 'Acrobats' ha recibido una Mención Especial por su "extraordinaria capacidad de ser bello, representar la cruda realidad de varias familias" y "usar la poesía visual para defender la identidad queer".

En la sección de Documentales y Derechos Humanos, el Jurado Oficial, compuesto por Lucía Caviedes, Laura Macías y Carlos Sáez Salceda, ha premiado como Mejor Largometraje Documental a la ucraniana 'Korolevy Radosti' al valorar su originalidad por "incorporar el drag como herramienta política en el contexto de un conflicto bélico actual".

La Mención Especial en esta categoría ha sido para la argentina 'Amantes en el Cielo', elogiada por su "apuesta por ficcionar la realidad" para construir un relato "profundo" sobre la transición de dos mujeres trans.

Por su parte, el Jurado Intergeneracional, integrado por Julio Alonso Zancada, Belén Bermejo, Ana Pernía, Marcos Sacristán e Isabel Sancho, ha coincidido en señalar como Mejor Largometraje Documental a 'Fatherhood' por su "visión del futuro esperanzadora". Igualmente, ha otorgado una mención a 'Chemsex, un viaje al interior' por su carácter didáctico.

Entre los Cortometrajes Documentales, la gran triunfadora ha sido 'Ma vie est ici', que ha logrado el premio de ambos jurados (Oficial e Intergeneracional), que destacan su capacidad para trasladar la "cruda realidad que viven las personas LGTBI en África y el drama del exilio", con una narrativa "sin melodramatismo en exceso".

El Jurado Intergeneracional también ha concedido una Mención a 'Aquí donde soy' por mostrar la realidad queer en el entorno rural, mientras el público ha premiado al largometraje francés 'Love letters' y el corto valenciano 'Cólera', que acumula premios en numerosos festivales y cuyo director, José Luís Lázaro, visitó Cinhomo el pasado viernes.

En el caso de los Documentales, el público ha coincidido en gran medida con los jurados y ha premiado con sus votos a 'Fatherhood' y 'Aquí donde soy'.

Para finalizar esta 25 edición, Cinhomo ha proyectado íntegramente la miniserie 'Silencio' (2025), dirigida por Eduardo Casanova, en un acto que ha contado con la participación de la coordinadora de Programas y Áreas de la ONG Apoyo Positivo, Almudena García.**"BUENA COGIDA"** Cinhomo ha puesto en valor la "buena acogida" de la "programación, variada, diversa, de gran calidad" cinematográfica en este 25 aniversario del certamen, que se "consolida como referente" a nivel nacional y autonómico.

La presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez, ha destacado, en este sentido, "la fuerza y la resistencia de las personas LGBTIQ+, que se reivindican a través del cine y la cultura".

Asimismo, ha destacado el apoyo de los espectadores vallisoletanos, así como el apoyo económico de algunas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación de Valladolid y la Junta.

Además, ha agradecido el "compromiso con la diversidad" de numerosos colaboradores, pequeños comercios, hostelería, sindicatos y asociaciones que "año tras año" son el colchón sobre el que un grupo de voluntariado muy numeroso saca adelante un festival con gran profesionalidad y entrega", ha aseverado.