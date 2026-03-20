Finaliza la reforma integral del salón de plenos del Ayuntamiento de León tras invertir 650.000 euros

El alcalde de León, José Antonio Diez, y el resto de la corporación municipal descubren una placa con sus nombres tras las obras de renovació del salón de plenos de San Marcelo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reforma integral del salón de plenos del Ayuntamiento de León, en el edificio consistorial de la Plaza de San Marcelo, ha finalizado y ha sido escenario de la sesión extraordinaria celebrada este viernes, tras realizar una inversión de 650.000 euros.

El aspecto de la sala ha cambiado por completo y ha dado paso a una imagen más moderna y un espacio más accesible, funcional y sostenible. Las obras han concluido tras iniciarse el pasado mes de agosto y durante este periodo la corporación municipal del Ayuntamiento de León ha celebrado los plenos en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, institución a la que el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, ha agradecido su colaboración.

La actuación ha sido ejecutada por OHL Servicios Ingesan SA y el El objetivo principal de la intervención ha sido renovar de manera integral el salón de plenos respetando las características tradicionales e institucionales del espacio, con el fin de actualizar su imagen y renovar sus instalaciones.

El espacio cuenta ahora con nuevos equipos y mobiliario que lo hacen más funcional, ya que cuenta con nuevas mesas con toda la tecnología integrada, al tiempo que apuesta por una mayor eficiencia, ya que se ha buscado con la intervención mejorar el confort térmico, acústico y lumínico, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Un mejor aislamiento y un nuevo sistema de ventilación permiten la recuperación del calor, que redundará en la minimización del gasto energético derivado del uso de este espacio.

Tras la celebración del pleno extraordinario de este viernes, toda la corporación municipal ha descubierto una placa en el hall del Consistorio de San Marcelo en la que queda plasmada esta intervención con sus nombres, un momento en el que el regidor ha agradecido el apoyo y colaboración de todos los grupos políticos por dar forma al proyecto.