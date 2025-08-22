Finalizan los trabajos de mejora de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo Rosa Colorado en Salamanca

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres, en el campo de fútbol de las instalaciones Rosa Colorado. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha finalizado la sustitución del pavimento por césped artificial en el campo de fútbol del Complejo Deportivo Municipal Rosa Colorado y en la tarde de este jueves varios clubes de fútbol salmantinos han comenzado su calendario de entrenamiento en estas instalaciones municipales.

El terreno del campo de juego, que cuenta con unas dimensiones de 97,5 por 53,50 metros, ha incorporado césped artificial de "última generación" que cumple con los estándares de calidad y seguridad requeridos para la práctica de fútbol 11 y 7, tal y como ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo para la mejora de estas instalaciones municipales, figuran, además, la renovación de los sistemas de riego del terreno de juego para optimizar el consumo de agua, la colocación de nuevas porterías, banquillos cubiertos y redes perimetrales, así como la sustitución de las luminarias del campo por proyectores LED de alta eficiencia energética.

La inversión de los trabajos realizados ha ascendido a 285.000 euros, como ha indicado el Consistorio salmantino.