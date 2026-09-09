Finalizan tres actuaciones estratégicas para recuperar y poner en valor el patrimonio del Duero a su paso por Zamora

Un momento de la visita a las obras del Proyecto de construcción del Centro de Interpretación Zamora Paisaje Cultural en el Camino Pastelero de la margen izquierda del Duero - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha finalizado tres actuaciones estratégicas para recuperar y poner en valor el patrimonio del Duero a su paso por la capital con una inversión de 1,1 millones de euros enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística.

Se trata de la construcción del Centro de Interpretación del Paisaje Cultural de Zamora y el Duero, de la adecuación de las Aceñas de Gijón para uso recreativo y de la instalación de placas solares y cerramientos en el Merendero de Los Pelambres.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez , ha visitado este miércoles acompañado por el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, y por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, las obras del Proyecto de construcción del Centro de Interpretación Zamora Paisaje Cultural en el Camino Pastelero de la margen izquierda del Duero.

"Hoy podemos decir que la Diputación de Zamora ha cumplido el compromiso que adquirió con la ciudad. Tres proyectos, tres actuaciones diferentes, pero un mismo objetivo: recuperar nuestro patrimonio, mejorar nuestros espacios y poner el Duero en el lugar que merece como uno de los grandes recursos culturales, turísticos y paisajísticos de Zamora", ha explicado Faúndez.

El presidente provincial ha incidido en que no se trata de tres actuaciones aisladas, "sino de proyectos que forman parte de una estrategia conjunta para recuperar el patrimonio asociado al Duero y generar nuevos recursos para la ciudad y para la provincia".

"No estamos hablando solamente de obras. Estamos hablando de recuperar patrimonio, de darle una segunda vida, de hacerlo accesible y de convertirlo en un recurso que pueda ser disfrutado por los zamoranos y por quienes nos visitan", ha explicado.

La actuación más destacada corresponde al Centro de Interpretación del Paisaje Cultural de Zamora y el Duero, ubicado en el llamado Camino Pastelero de la capital zamorana. La intervención ha permitido recuperar una edificación tradicional vinculada históricamente a las tierras de labor y a las estructuras auxiliares de explotación agrícola, que se encontraba en avanzado estado de abandono, con importantes daños en la cubierta y en los muros de mampostería y adobe.

El proyecto ha permitido evitar la desaparición de uno de los escasos ejemplos conservados de la Zamora agrícola tradicional y convertirlo en un espacio público destinado a interpretar la relación histórica, cultural y paisajística entre la ciudad y el río Duero.

La inversión ejecutada asciende a 537.079,26 euros IVA incluido, con una aportación de 487.079,26 euros procedente del Plan de Sostenibilidad Turística y 50.000 euros aportados por el Ayuntamiento de Zamora.

La rehabilitación incorpora además "importantes medidas de eficiencia energética", como aerotermia de alto rendimiento, ventilación con recuperación de calor, iluminación LED de bajo consumo, mejora de la envolvente térmica y aprovechamiento de aguas pluviales para riego.

"Este Centro de Interpretación representa perfectamente lo que queremos hacer: conservar nuestra historia, recuperar nuestro patrimonio y darle una utilidad para el presente y el futuro", ha explicado Faúndez.

LAS ACEÑAS DE GIJÓN, PATRIMONIO HISTÓRICO-INDUSTRIAL

La segunda actuación ejecutada con un presupuesto de 500.000 euros corresponde a la adecuación para uso recreativo de las Aceñas de Gijón, uno de los elementos del patrimonio histórico-industrial vinculado al río Duero cuya recuperación permitirá incorporar este enclave a la oferta cultural, turística y recreativa de la capital.

El proyecto se integra en el objetivo de recuperar e interpretar los elementos que forman parte de la historia del río y de su paisaje cultural y destaca la importancia del patrimonio histórico-industrial existente a lo largo del cauce del Duero por su valor etnográfico y paisajístico.

LOS PELAMBRES: SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN ESPACIO DE USO PÚBLICO

El tercer proyecto es el desarrollado en el Merendero de Los Pelambres, propiedad del Ayuntamiento de Zamora, donde se han ejecutado actuaciones para la instalación de placas solares y cerramientos. La intervención fue adjudicada por el Patronato Provincial de Turismo a TRAGSA por 131.775,19 euros.

La actuación permite avanzar en la mejora y modernización de este espacio de uso público situado junto al Duero, incorporando soluciones orientadas a una utilización más sostenible y eficiente de las instalaciones.

Cuando las actuaciones sean formalmente recibidas, serán traspasadas al Ayuntamiento de Zamora para su gestión futura, de acuerdo con el compromiso establecido entre ambas instituciones.

"La Diputación ha cumplido con su parte: impulsar, financiar y ejecutar estos proyectos. Ahora, una vez recibidas las actuaciones, será el Ayuntamiento de Zamora quien asuma su gestión y decida el mejor uso y funcionamiento futuro de estos espacios para la ciudad", ha destacado el presidente provincial que ha defendido la necesidad de mantener una colaboración institucional que permita que las inversiones realizadas "tengan continuidad y se traduzcan en servicios, actividad y nuevas oportunidades".

"Cuando las administraciones trabajamos juntas, el resultado es siempre mejor para los ciudadanos. La Diputación ha hecho el esfuerzo inversor y ha cumplido su compromiso. Ahora estos espacios tienen que tener una nueva vida y estar al servicio de Zamora", ha destacado.