Fiscalía pide 6,5 años a un empresario por defraudar a la TGSS 188.000 euros en cotizaciones de sus 218 empleados

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid celebra juicio los próximos días 16 y 17 de octubre contra el empresario Eduardo G.A. que entre 2006 y 2021 ha generado una deuda con la Seguridad Social por importe superior a los 188.000 euros tras crear un entramado de mercantiles con el que omitió la presentación de las bases de cotizaciones de sus 218 trabajadores, ocultando la cuantía de las mismas y sin transmitir las liquidaciones de cuotas a la S.S y otros conceptos de recaudación conjunta.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal del caso tipifica los hechos como un delito de fraude a la Seguridad Social y otro de frustración de la ejecución y pide por el primero tres años y nueve meses de cárcel, junto con una multa de 500.000 euros y la pérdida de obtener ayudas o subvenciones públicas o gozar de incentivos fiscales por un periodo de seis años, así como otros dos años y nueve meses de privación de libertad por el segundo, amén de, en concepto de responsabilidad civil, el pago de una indemnización por importe de 188.660 euros en favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La acusación pública, en su escrito recogido por Europa Press, sostiene que el encausado creó diversas mercantiles o participó en su constitución, de las cuales era administrador único, e incumplió la obligación de abonar las cuotas de sus trabajadores a la Seguridad Social.

Login Tecnologías de la Información S.L, con domicilio social en la calle Pintor Gabino Gaona de Valladolid y una plantilla de 74 empleados; Deselca Eventos S.L, con el mismo domicilio social y 114 trabajadores, y Sosees Media S.L, domiciliada en la calle Carpinterías de Zaratán y una plantilla de 30 operarios, son las cuatro empresas que el acusado constituyó y con las que, presuntamente, ejecutó el mismo plan generando deudas con la TGSS por importes de 71.579, 51.937 y 45.332 euros, respectivamente, al ocultar las bases de cotización de sus trabajadores al no haber transmitido las liquidaciones de cuotas a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.

A mayores, Fiscalía sostiene que el empresario, con el propósito de dificultar la labor de la TGSS para el cobro de las deudas que se estaban generando, aparte de dejar de presentar los datos de cotización a que venía obligado, aprovechó en el año 2019 la reciente constitución de Sosees, que en esos momentos no mantenía deuda alguna con la Seguridad Social, para facturar servicios prestados por Deselca a Servicios y Consultoría Especializada MC TIC.

Así, para evitar que a Deselca le constasen ingresos recibidos por la prestación de dichos servicios por la cantidad de 45.375 euros y ponerlos fuera del alcance de los acreedores de la mercantil, en particular de la TGSS, el acusado informó a MC TIC que la segunda de las dos ediciones del certamen la prestaría a través de Sosees, de tal forma que consiguió que la referida cantidad le fuera transmitida a pesar de que los trabajadores habían sido contratados por Deselca, dejando sin posibilidad de cobro a los acreedores de esta última mercantil, de ahí el delito de frustración de la ejecución que también se le imputa.