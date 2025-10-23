FOES advierte de que el "expolio energético de Soria" lastra el futuro

De izda a dcha, Izquierdo, Fernández, Aparicio y Mateo abordan la problemática de la energía en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) ha advertido de que la provincia sufre en estos momentos "uno de los mayores expolios de la historia, el de la energía" lo que lastra el futuro provincial "sin apenas reacción social".

La directora general de FOES, María Ángeles Fernández, ha puntualizado que, sin embargo, "apenas se está produciendo una reacción social, en buena medida, porque la luz de los hogares y de las fábricas se enciende y se encenderá con normalidad en los próximos años".

No así en nuevas empresas, "que ya están rechazando las propuestas de asentarse en Soria por la sequía de luz y el problema", ha advertido sobre algo "menos visible, pero no menos importante".

La directora general de FOES, ha indicado en rueda de prensa este jueves que una empresa holandesa agroalimentaria "es uno de los proyectos perjudicados por este problema que no se ve", pero que es "la principal amenaza para el futuro desarrollo de la provincia".

Los empresarios sorianos, a través de FOES, han sido los primeros en dar la voz de alarma sin, hasta ahora, demasiado éxito. Así, casi toda la cúpula directiva: Santiago Aparicio (presidente), María Ángeles Fernández (directora general), Jesús Izquierdo (vicepresidente) y Víctor Mateo (vicepresidente) han abordado esta problemática. El objetivo de la convocatoria ha tenido como misión alertar del problema y pedir a toda la sociedad que ayude a revertir esta situación.

INFRAESTRUCTURAS.

La infraestructura de la red eléctrica para la provincia de Soria, según los datos facilitados por FOES, tendría la capacidad para garantizar los 710,75 Megavatios hora al año. El consumo actual ES de unos 661 Gigawatios hora al año, es decir, el 93 por ciento de la capacidad del sistema, como se ha desprendido de la comparecencia.

"Paradójicamente, la provincia genera 2.991 Gigavatios hora al año de producción eléctrica, una cifra similar a la que producía la central nuclear de Garoña. Sin embargo, esta producción no puede abastecer a la provincia en estos momentos ya que la infraestructura instalada es de flujos de evacuación", ha lamentado Fernández.

En este sentido, ha apuntado que la energía "se desplaza a cientos de kilómetros para dar servicio a otros territorios". "No es una cuestión económica, es una cuestión de que se prioriza el desarrollo de otros territorios antes que el de Soria", ha aseverado la directora general de FOES.

GRANDES EXIGENCIAS ENERGÉTICAS.

Fernández ha señalado que el problema no es nuevo, pero existe conciencia porque los modelos económicos y de desarrollo cambian, y actualmente, "están sobre la mesa proyectos de plantas de baterías, de logística, de gestión de datos y de Inteligencia Artificial que requieren de grandes exigencias energéticas para su instalación".

"En muchos casos, estos modelos parecen encajar como anillo al dedo en Soria, ya que no requieren de ingentes cantidades de mano de obra que la provincia no podría proveer por falta de población, además de conllevar puestos cualificados y perfiles técnicos", ha señalado.

En este sentido, se ha referido al Centro de Datos de datos de la Seguridad Social o la planta de hidrógeno de Garray, que "podrían ser buenos proyectos tractores", y la "ubicación geográfica de Soria", en medio de Zaragoza, Pamplona, Palencia y Valladolid, "cuatro ciudades con importantes factorías de vehículos, así como la proximidad a Madrid y el País Vasco, redondearían la candidatura".

"FOES no ha podido ofertar la provincia por la carencia energética a dos empresas de baterías y a más de una decena de proyectos de centros de datos, sin olvidar el citado proyecto holandés ni otras ampliaciones de empresas actuales", ha lamentado la directora general de la patronal soriana.

PLANES.

Asimismo, ha avanzado que "en estos momentos" es cuando el Gobierno de España y Red Eléctrica que "están redactando los planes de inversión para el sistema eléctrico de los próximos años, son los únicos que podrían cambiar esta situación".

Aunque los planes deberían contemplar "la cohesión territorial y el reto demográfico", Fernández ha lamentado a que el plan que está sobre la mesa "no incorpora ninguna mención explícita a la cohesión territorial y aunque contempla varias inversiones en Soria, Almazán o el Moncayo, estas podrían llegar demasiado tarde". "Planes similares de Noruega, Suecia o Finlandia, sí que han contemplado una amplia capacidad energética para proyectos de desarrollo en sus territorios más despoblados, ha recalcado María Ángeles Fernández. ...