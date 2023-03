Fogo Fatuo se alza con el Premio al Mejor Largometraje en la 22 edición de Cinhomo

VALLADOLID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La película portuguesa Fogo Fatuo, del director João Pedro Rodrigues, se ha alzado con el Premio del Jurado al Mejor Largometraje de Ficción de la 22 edición de la Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual, Cinhomo, cuya gala de clausura se ha celebrado este jueves a las 19.00 horas en la sala Delibes del Teatro Calderón.

Según el fallo del jurado, Fogo Fatuo era la merecedora del máximo galardón del festival "por ser una propuesta arriesgada, que rompe sin ambages con el canon y que consigue salirse de todas las convenciones con solvencia y solidez y por su manejo de la ironía y del discurso político: sutil pero muy afilado", entre otras razones.

El jurado, formado por Angélica Tanarro, María San Miguel y Miguel Sánchez, acordó conceder también una Mención Especial a Something you said last night.

Asimismo, el jurado ha decidido otorgar el Premio Atenea al Mejor Cortometraje de Ficción a Tatbiq, del iraní Mehrdad Hasani, "por la calidad de la fotografía y el poder evocador de las imágenes que recrea y visibilizar una realidad (la de las personas trans iraníes, aceptadas cultural y socialmente, pero solo si encajan en los esquemas binaristas) y la huída de maniqueísmos", entre otras razones esgrimidas por los miembros del jurado. Además, ha hecho una Mención Especial al cortometraje Thirst, de Maider Oleaga.

Por su parte, el público otorgó el Premio a Mejor Cortometraje al español Cemento y acero, de Oriol Villar. Y concedió el Premio al Mejor Largometraje a Marte Um, del brasileño Gabriel Martins.

En cuanto al XVI Ciclo Documental de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, el jurado oficial, formado por Oliva Cachafeiro, Yolanda Martín y Raúl Melero, ha decidido dar el Premio al Mejor Largometraje Documental a Instructions for survival, de Yana Ugrekhelidz, que nos habla de vivir la condición transgénero en la clandestinidad de Georgia, "por el relato crudo de la realidad vivida por una pareja con un cónyuge transexual, que habita en un entorno hostil, y que debe buscar recursos extremos para poder mantener su relación". Los jurados joven, senior y el público han coincidido también en que este ha sido el mejor documental.

El Premio al Mejor Cortometraje Documental ha sido para Bi the way, de Amor Ovadia, "por su originalidad, dinamismo y sentido del humor a la hora de tratar la incomprensión que puede encontrar una persona bisexual por unas partes y otras, además de por la mezcla amena entre técnicas de animación y acción real. Una perspectiva divertida confrontada con opiniones de expertas".

Por su parte, el jurado senior, formado por Sergio Castrillo, Juanjo Hermoso y Alfonso Población, además de reconocer a Instructions for survival como mejor largo documental, ha concedido el Premio al Mejor Cortometraje Documental a Chiedimi se..., de la italiana Margherita Fiengo Pardi.

Finalmente, el jurado joven, formado por Sofía Corral, Paula Sumpf y Paula Raposo, además de reconocer también a Instructions for survival como mejor largo documental, ha elegido como Mejor Largometraje Documental, como ya hiciera el jurado oficial, a Bi the way, de Amor Ovadia.

El público, además de reconocer a Instructions for survival como mejor largo documental, ha premiado como mejor cortometraje a Dos corazones, de Cristina Herrero, que trasladó hasta Valladolid la cruda historia de Mari, una mujer intersexual de La Pernía palentina.

GALA PRESENTADA POR LADY VENENO

La gala, que colgó el cartel de aforo completo, fue presentada por Lady Veneno y culminó con la proyección de ¡Dolores Guapa!, un documental de Jesús Pascual sobre la presencia e importancia de los homosexuales en la Semana Santa sevillana que el propio director presentó en la gala.

Desde la organización destacan la gran afluencia de público joven en esta edición, habiendo vendido todas las entradas en algunas sesiones, lo que confirma Cinhomo como un festival consolidado para los amantes del cine, pero también para las nuevas generaciones, en un momento de políticas regresivas en derechos para Castilla y León.

Además, Yolanda Rodríguez, la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, ha querido reseñar que "sin el apoyo y el trabajo desinteresado de las 23 personas voluntarias este festival no sería posible, pero tampoco sin el inmenso respaldo del público".