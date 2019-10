Folclore noteamericano y español para recuperar el primer concierto de Joaquín Díaz

Publicado 06/10/2019 12:30:06 CET

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El músico y etnógrafo Joaquín Díaz ha recuperado su primer concierto, ofrecido en abril de 1968 en Madrid, en un disco que reúne las grabaciones originales de aquel recital remasterizadas digitalmente por el sello discográfico Rama Lama Music y que combinan canciones populares esapañolas y norteamericanas, además de otros temas procedentes del folclore de Israel, India, Goa o Canadá.

El álbum, que incluye 17 temas, se presentará oficialmente el próximo jueves, 10 de octubre en Urueña, municipio vallisoletano en el que la Fundación Joaquín Díaz mantiene varios museos.

En el repertorio de 'Mi primer concierto' destacan temas tradicionales de la música estadounidense como 'Jefferson and liberty', canción popular que hace referencia a la compra de Luisiana en 1803 efecutada por el presidente Thomas Jefferson; 'When first unto this country', una balada vaquera sobre un amor interrumpido, u 'Old Joe Clark', tema popular entre los soldados de Kentucky que combatieron en la Primera Guerra Mundial.

La música afroamericana encuentra, por su parte, sitio en este álbum a través de 'Kumbaya', un canto original de las islas de la costa de Carolina del Sur y Georgia, o 'Michael row the boat ashore', que ya interpretaban los esclavos del sur de Estados Unidos en el siglo XIX.

El folclore español encuentra su sitio de la mano del castellano con 'Eres alta y delgada' o el 'Romance del prisionero', compuesto por el propio Joaquín Díaz al igual que el villancico 'Pajarito que cantas' y 'A tierras ajenas', tema que cierra el disco, pero también de la mano del catalán con 'El noi de la mare' y del asturiano con 'Carretera abaxo va' y 'Duérmete fiu del alma'.

También se cuelan en el disco composiciones como la tradicional india 'Raghupatira' y 'Ao saibá', procedente de la antigua colonia portuguesa de Goa, además de la israelí 'Hine ma tov' y la canadiense 'Un canadien errant', de Antoine Gerin-Lajoie.

El disco se completa con la canción tradicional sefardí 'Abridme galanica' y 'Skada at Amerika' ('Lástima que América esté tan lejos'), una obra de inspiración sueca compuesta por el neoyorquino Gene Bluestein.