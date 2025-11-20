Formalizado el contrato para rehabilitar 10 kilómetros de la N-122 en El Burgo de Osma (Soria) por 550.000 euros

Mejora del firme en la N-122 por El Burgo de Osma (Soria). - MINISTERIO

SORIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha formalizado un contrato por 549.485 euros para la rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la carretera N-122, en un tramo de 10 kilómetros a su paso por El Burgo de Osma (Soria).

La rehabilitación se realizará entre los puntos kilométricos 209,5 y 219,2, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria. La formalización del contrato aparece recogida este jueves en la Plataforma de Contratación del Sector Público y tiene un plazo de ejecución de 18 meses.

El objetivo principal de esta actuación es recuperar la capacidad estructural del firme en los tramos más deteriorados y mejorar la regularidad superficial a lo largo de todo el corredor urbano y periurbano de El Burgo de Osma.

De este modo, la N-122 mantendrá condiciones adecuadas de comodidad en la circulación y de seguridad para los vehículos ligeros y pesados que utilizan este itinerario.