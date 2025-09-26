Fórum Evolución duplica su facturación en dos años con un crecimiento del 99% y sitúa a ProBurgos en máximos históricos

BURGOS 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para la Promoción y el Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos) ha presentado en el transcurso de su Consejo de Administración unos resultados que confirman "la transformación registrada en los dos últimos años ya que el Fórum Evolución ha incrementado su facturación en un 99 por ciento desde 2023.

De esta manera, se consolida como el "gran referente" del balance económico de la entidad y marca "un antes y un después en su trayectoria reciente".

Con una ejecución del 76 por ciento del presupuesto anual a 31 de agosto, ProBurgos alcanza los 1,63 millones de euros de ingresos acumulados, por lo que se anticipando un cierre de ejercicio "histórico" con "cifras récord" en apenas dos ejercicios.

El crecimiento no se limita al Fórum ya que el parking del Complejo de la Evolución Humana también ha experimentado una evolución "muy positiva", con más de 659.000 euros de recaudación hasta agosto y una ejecución superior al 70 por ciento del presupuesto anual.

El Fórum Evolución ha mejorado de forma exponencial en todos sus indicadores y así el volumen global de actividad en los dos primeros cuatrimestres de 2025 ha crecido un 85 por ciento respecto a 2023. En este sentido, la actividad cultural ha duplicado su programación respecto a 2023, pasando de 26 a 53 actividades.

La actividad congresual también se ha intensificado: de siete congresos en 2023 se ha pasado a 13 en 2025, con un salto de asistentes de 13.000 a más de 30.000. El número de asistentes global al Fórum Evolución se ha duplicado en dos años: de 71.000 en 2023 a 142.000 en 2025.