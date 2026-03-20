La FRMP ofrecerá 103 cursos para empleados públicos en su Plan de Formación para 2026, un 18% más

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisén, durante la presentación del Plan de Formación 2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) ofrecerá 103 cursos en su Plan de Formación 2026 para los empleados públicos y cargos electos de Castilla y León, lo que suponen 16 acciones más que en 2025, con un incremento de un 18 por ciento.

Del total de acciones formativas, 42 serán presenciales y 61 en modalidad 'online' para un total de 4.452 plazas, según ha explicado durante la presentación del Plan la presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén. En total se ofrecen 2.607 horas, un 17 por ciento más que en el anterior ejercicio.

Precisamente este viernes se abre el plazo para presentar las solicitudes para los cursos (en el apartado de formación de la web de la Federación https://gestion.frmpcl.es/), que se desarrollarán del 27 de abril al 30 de noviembre. Los interesados.

Además, de los 61 cursos en línea, 17 están diseñados específicamente para alcaldes y concejales al estar relacionados de forma específica con sus funciones al frente de las corporaciones locales como pueden ser el de Gestión y dirección de equipos de trabajo de forma creativa, Inteligencia Artificial para la gestión de datos en municipios inteligentes e Inteligencia Artificial Generativa y Microsoft 365, entre otros.

El Plan de Formación Continua cuenta con una financiación de 225.000 euros, cantidad concedida por la Junta de Castilla y León, que a su vez lo recibe del INAP (Instituto Nacional de Administración Pública), en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas (AFEDAP), ha explicado Armisén, quien ha incidido en que la FRMP aporta otros 15.000 euros de fondos propios para los 17 cursos destinados a los cargos electos.

La presidenta de la FRMP ha señalado que esta formación, que se imparte desde 1995, es importante por dos motivos, el primero de ellos porque demuestra también el compromiso de todos los que lo solicitan, empleados públicos y alcaldes y concejales, en la formación continua "tan necesaria" para el desempeño de sus funciones.

"Los empleados públicos, porque tienen que estar al día de esta continua transformación normativa y social y de las demandas de los ciudadanos y qué esperan de la vocación pública y, por otro lado, sin duda, de los cargos alcaldes y concejales que se quieren acercar a la formación de determinadas áreas y disciplinas y que son necesarias para el desempeño de su cargo", ha añadido.

OBJETIVOS

El objetivo del Plan de Formación Continua es responder a las necesidades formativas de los empleados públicos, en coordinación con las acciones propuestas por la escuela de administración pública de Castilla y León (ECLAP) y por las entidades locales. Cada edición se cubren todas las plazas, más del 95 por ciento de los empleados públicos terminan los cursos y obtienen la certificación correspondiente y habitualmente las acciones formativas novedosas son las que más demanda suelen tener.

Además de la permanente actualización de los conocimientos, tanto en el ámbito jurídico como en el económico, que precisan los funcionarios con habilitación de carácter nacional (secretarios, interventores y tesoreros de administración local), se contempla la realización de cursos dirigidos a colectivos específicos (personal de atención social, policías locales, operarios de oficios múltiples, etcétera).

La presidenta de la Federación ha destacado que este año se ha incidido en dos aspectos, el primero de ellos la necesidad de aprovechar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las políticas públicas, en especial todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Por ello, se han programado cinco acciones sobre esta materia.

La presidenta de la FRMP considera que serán "absolutamente demandados" porque en muchas administraciones públicas y la propia Federación Española de Municipios y Provincias ya se ha elaborado una guía para la incorporación en las administraciones públicas de la inteligencia artificial, una cuestión que también tiene que ir acompañada de la garantía legal y normativa sobre su uso.

En segundo lugar, como novedad dentro del Plan de Formación, se van a realizar 15 cursos presenciales sobre soporte vital básico y manejo de desfibriladores para personal no sanitario, una formación clave y necesaria para que los empleados públicos locales dispongan de esta formación específica en caso de tener que actuar en situaciones de peligro y realizar los primeros auxilios a los ciudadanos. Esta formación contara con la homologación de la Junta de Castilla y León.

Armisén ha explicado que muchas entidades locales han realizado una acción de adquisición de desfibriladores para tenerles en algunos edificios públicos o en instalaciones deportivas, por ejemplo, por lo que considera "muy importante no sólo poder disponer de estos elementos como es lógico sino de que haya personal formado en el manejo de ellos y atención de estos primeros auxilios".

MEJORA DEL ACCESO

Por otro lado, en el año 2022 se puso a disposición de todos los empleados públicos locales de nuestra comunidad autónoma, una nueva plataforma creada por la Federación que les ha facilitado de manera significativa el acceso a la formación que ofrecemos.

Con esta plataforma se simplifica el proceso de inscripción y de solicitud de acciones formativas, se ofrece una información más completa y detallada y, en definitiva, se mejora toda la gestión de los planes de formación.

Es una plataforma más visual, intuitiva y completamente adaptada las necesidades de nuestros alumnos facilitándoles una mejora de las competencias y un acceso a una formación personalizada y de calidad, siempre adecuada a cada perfil.

Ángeles Armisén ha apuntado que entre 1995 y 2025 la Federación ha llevado a cabo 1.143 acciones formativas y ha proporcionado formación a más de 63.000 empleados públicos. "Es necesario, es demandado y es imprescindible", ha añadido.

La FRMP facilitará a todas las entidades locales, una guía con las acciones formativas clasificadas por materia, modalidad de impartición y fechas de realización y la misma también se colgará en la página web de la FRMP para facilitar su consulta. Además, también se van a realizar campañas de difusión específicas a través de infografías enviadas por correo electrónico y redes sociales para promocionar determinados cursos de especial interés.