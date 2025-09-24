Archivo - Varias personas caminan con antorchas en la celebración de la Procesión Cívica del Vítor, a 27 de septiembre de 2021, en Mayorga, Valladolid, Castilla y León, (España). - Emilio Fraile - Europa Press - Archivo

Fuego, cánticos, pellejos y olor a pez: así es la singular procesión del Vítor en Mayorga (Valladolid) MAYORGA DE CAMPOS (VALLADOLID), 24 (EUROPA PRESS)

Cientos de vecinos y visitantes acudirán a Mayorga de Campos (Valladolid) para presenciar la noche iluminada por el fuego, sentir el olor a sustancia de pez quemado y escuchar los cánticos de los mayorganos que protagonizan la tradicional Procesión Cívica del Vítor, Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Este sábado, 27 de septiembre, se celebra esta cita, una de las más singulares y antiguas de Castilla y León en la que, desde las 22.00 horas, los participantes procesionan en conmemoración a la llegada de las reliquias de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, patrón de la localidad.

Esta celebración se remonta al año de 1752 cuando el 27 de septiembre los vecinos de Mayorga recibieron la segunda reliquia del santo provistos de teas o antorchas ya que ya era de noche y en aquella época no existía iluminación eléctrica para poder iluminar el camino.

Unos años más tarde los mayorganos sustituyeron las antorchas por pellejos de vino en desuso realizados en piel de cabra que colgaron de varales, con lo que nació lo que en la actualidad se conoce como la Procesión Cívica del Vítor.

Pese a que han pasado 300 años de aquello, la noche de cada 27 de septiembre los vecinos de Mayorga de Campos salen a la calle portando viejos pellejos cubiertos con pez a modo de capa impermeabilizadora que van sujetos, a su vez, a unos varales que se prenden mientras cantan y bailan en el cortejo.

Este pez, que se combina con ropas viejas, sombreros de paja y guantes para evitar que la piel quede al descubierto y quemarse, es un producto negro y viscoso, que cae ardiendo, lo que da el toque característico al recorrido.

El pez se obtenía tradicionalmente cociendo los tocones de pino, ricos en resina, en hornos o pegueras lo que dio origen a su vez al oficio de peguero.

ORIGEN DEL NOMBRE

Por su parte, el nombre del Vítor hace referencia a la distinción que recibió Toribio Alfonso de Mogrovejo como muchos otros Doctorados de la Universidad de Salamanca.

El Vítor consiste en un anagrama que combina las letras V, I, T, O y R dispuestas a criterio del pintor (V, T, R en el caso del Vítor de Mayorga) y que se ha trasladado al estandarte que sale en procesión cada 27 de septiembre.

La procesión arranca a las 22.00 horas cuando los mayorganos se reúnen en la Ermita de Santo Toribio en dirección a la calle Derecha hasta la plaza España. Ya sobre las 00.00 horas, se accede a la Plaza por la calle Cuatro Cantones y el Vítor sube al balcón del Ayuntamiento para disfrutar de los fuegos artificiales que iluminarán la noche, espectáculo que pone el colofón el himno a Santo Toribio cantado por los mayorganos.

A continuación, se vuelve a salir por la calle Cuatro Cantones y una vez en la calle Derecha, se continua hasta el final de esta para girar a la izquierda en la calle del Rollo. Sobre las 4.00 horas se encara el último tramo de la calle Santo Toribio para llegar al punto de partida.

En este momento se acaban de quemar los pellejos que queden encendidos para pasar después a la ermita, donde termina esta particular procesión cívica en la que se canta una salve a la Virgen y el himno a Santo Toribio.