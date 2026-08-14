El fuego, ya extinguido, en Cifuentes de Rueda (León) calcinó 292 hectáreas

CIFUENTES DE RUEDA (LEÓN), 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que afectó esta semana a la zona de Cifuentes de Rueda, en la provincia de León, ha calcinado 292 hectáreas de superficie antes de quedar extinguido en la jornada de este jueves.

Según los datos de la Junta de Castilla y León, el incendio se declaró el pasado lunes y llegó a declararse con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, dado que podían peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.

La situación se rebajó a IGR-0 en la noche del lunes y el martes se dio por estabilizado para posteriormente a las 21.00 horas de ese día quedar controlado.

Finalmente, la Junta ha dado por extinguido el incendio a las 13.25 horas de este jueves, con unos datos de perimetración que indican que ha calcinado 40 hectáreas de superficie arbolada, 140 de matorral, 52 de pasto y 60 agrícolas.

El operativo de extinción llegó a estar compuesto por más de 60 medios, entre aéreos y terrestres.