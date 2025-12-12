Fundación Ávila abre las inscripciones para el primer semestre de 2026 para la que programa 50 cursos, 30 nuevos

ÁVILA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ávila ha abierto este viernes 12 de diciembre el plazo de matrícula para los cursos que ofertará el primer semestre del próximo año, que sumarán 50 acciones formativas, de las que 30 serán nuevas.

Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa la presidenta de la Fundación Ávila, Dolores Ruiz-Ayúcar, acompañada del vicepresidente de la entidad, Luis Sánchez, quien ha explicado que el inicio de actividades de esta oferta, que se enmarca en el programa 'Cursos y Talleres 2026', será el 7 de enero.

Entre las novedades destacan el curso 'Cuidando en familia', del Área de Derecho; 'Viva L'Italia: Italia en papel, piedra y lienzo' en el Área de Literatura; 'Maestras de maestras. Mujeres artistas en la antigüedad', 'Tan cerca y tan desconocido XII. De palacios, templos y arqueología' en el Área de Historia y Arte; 'Lettering creativo II, Continuación', en el Área de Plástica o nuevos cursos de cocinoterapia.

Las áreas abordarán disciplinas como la Literatura, Historia y Arte, Plástica, Salud, Idiomas, Derecho y Otros. El vicepresidente de Fundación Ávila ha apuntado que los precios de matrícula oscilan según el curso, con matrículas desde 25 euros bajo la premisa de hacerlos asequibles a todos los bolsillos. El programa completo de los cursos puede descargarse en www.fundacionavila.es.