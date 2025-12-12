Fundación Duques de Soria eleva su presupuesto para 2026 hasta los 450.000 euros, un 73% más

De izda a dcha, Velasco, Rodríguez Ponga, Fantini y González presentan la programación de la Fundación Duques de Soria para 2026. - EUROPA PRESS

SORIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Duques de Soria ha presentado la actividad para el año 2026 que cuenta con un presupuesto que se eleva hasta los 450.000 euros con el objetivo de reforzar el hispanismo, la cultura y la enseñanza del español.

El secretario general de la Fundación, José María Rodríguez-Ponga, la vicesecretaria General de la FDS, Reyes Velasco, el director cultural del Centro Internacional Antonio Machado (CIAM), Ángel González y la directora académica del CIAM, Gabriella Fantini, han detallado el programa, han abordado el último patronato de la entidad.

El patronato se reunió en la Real Academia de la Historia de Madrid con una alta participación de los 32 patronos de pleno derecho y tres patronos de honor con los que cuenta en estos momentos la institución. Un patronato en el que se dieron cuenta de los presupuestos de 2026 y del calendario de actividades.

PRESUPUESTO.

En cuanto al presupuesto, Rodríguez-Ponga ha cifrado en 450.000 euros el montante total estimado para el próximo curso, una cifra que ha valorado , pero con cautela, después de los problemas económicos de la crisis.

En este sentido, se pasa de 260.000 euros de 2025 a un 73 por ciento más, "gracias al trabajo del presidente de la Fundación Rafael Benjumea para lograr financiación", como ha subrayado el secretario general. "Es un presupuesto razonable que hay que cuidar extremadamente", ha matizado.

PROGRAMA.

Rodríguez-Ponga, ha desgranado el programa de 2026, que en el área de Promoción de la Ciencia y la Cultura mantiene una agenda amplia que abarca literatura, historia, patrimonio, paisaje, ciencia y artes visuales.

En 2026 se celebrarán los Encuentros de Literatura y Periodismo, acompañados por una nueva edición de los Premios Cámara de Oro, que reconocen la excelencia en el ámbito audiovisual y periodístico.

La Lección Magistral Anual en Soria correrá a cargo de Johannes Kabatek, lingüista de referencia y ganador del I Premio de Hispanismo Internacional, cuyo trabajo ha sido editado por la propia Fundación.

Rodríguez-Ponga ha explicado que, a partir de este curso, los ganadores del Premio de Hispanismo Internacional serán los encargados de la Lección Magistral Anual.

En el ámbito de la Historia, la Cátedra Luis García de Valdeavellano de Historia de España organizará sus seminarios especializados bajo la dirección de Amparo Alba, junto con nuevas actividades en colaboración con otras instituciones académicas.

SEMINARIO.

El Instituto del Paisaje celebrará una nueva edición de su seminario anual y publicará el Libro Anual del Instituto del Paisaje, reforzando su contribución al estudio del territorio y de su dimensión cultural. En este capítulo, dado el legado de más de 25 ediciones, la Fundación tratará de obtener un patrocinio específico.

En el área de Ciencias, se mantendrán los Encuentros de Física UVA-USAL, cuya trayectoria consolidada fomenta el diálogo entre investigadores y la divulgación científica y que este año recalará en Salamanca.

La programación cultural se completa con la gestión de las colecciones de arte de la Fundación y la organización de una exposición de arte en Soria en el mes de julio.

HISPANISMO La FDS vuelve a situar al Hispanismo como uno de los ejes centrales de su actividad. El Observatorio Permanente del Hispanismo (OPH) desplegará una agenda reforzada que incluye la nueva edición del Premio Hispanismo Internacional FDS, la celebración de seminarios internacionales.

La Casa del Hispanista, ubicada en el Convento de la Merced, continuará acogiendo a investigadores extranjeros que deseen avanzar en sus proyectos académicos. Por su parte, la Cátedra Carlos V de Estudios Hispánicos mantendrá su actividad en la Universidad de Gante y promoverá los Premios Carlos V del Lectorado de Español, así como el Premio Duques de Soria de Hispanismo.

La Fundación colaborará con la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH), que celebrará su reunión anual de junta directiva el próximo año. CIAM El Centro Internacional Antonio Machado (CIAM) inicia 2026 con la reciente acreditación del Instituto Cervantes, que avala la calidad de su labor docente y refuerza su proyección global.

Su programación incluirá nuevos programas de lengua y cultura española para extranjeros, cursos para profesores y una nueva edición de los Encuentros de Soria, con las tradicionales Lecturas y el Congreso Julián Sanz del Río, que conmemora el 150 aniversario de la Institución Libre de Enseñanza.