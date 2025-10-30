Fundación Eurocaja Rural imparte en Ávila un seminario sobre los beneficios de un liderazgo "más humano" en las empresas

Susana Ayres (I), el presidente de CEOE Ávila, el presidente de Fundación Eurocaja Rural y Cristina Amor antes de la sesión formativa en Ávila. - FUNDACIÓN EUROCAJA RURAL

ÁVILA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Eurocaja Rural, en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Ávila, ha celebrado este jueves una sesión formativa de liderazgo dirigida a los empresarios abulenses, en la que se ha abordado las ventajas y beneficios de aplicar en las empresas un liderazgo "más consciente y humano.

El Salón Cúpula del Palacio de Sofraga en Ávila ha acogido esta iniciativa, impartida por la ponente experta en neuroemprendimiento Cristina Amor, CEO de Grow Up Together, y especializada en acompañamiento y mentorización de emprendedores y empresarios, y que ha contado igualmente con la participación del presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el presidente de CEOE Ávila, Diego Díez López.

Al inicio del acto, Cristina Amor ha explicado qué es el liderazgo consciente, y ha indicado que empieza por saber quien es cada uno.

"No podemos motivar a otros sin saber qué nos motiva, ni podemos liderar empresas si no sabemos quiénes somos ni qué queremos. Es una visión más humana, poniendo el foco en conocernos, en gestionarnos, en ser empáticos", ha indicado Amor, quien ha asegurado que la amabilidad o la compasión no hace más débiles a las personas, "sino más valientes y potentes a la hora de alcanzar los objetivos" que se propongamos, "tanto dentro de la empresa como a nivel personal".

Por su parte, el presidente de la Fundación Eurocaja Rural ha recalcado la importancia de incorporar en el liderazgo y la cultura empresarial conceptos "como el buen gobierno", principios como "la honradez, la cercanía, la humildad, la profesionalidad" y objetivos como el compromiso social.

"Todos necesitamos aprender, poner los pies en la tierra y ser conscientes de las decisiones que tomamos, y de las implicaciones que conllevan estas decisiones", ha aseverado Javier López Martín, quien ha puesto de ejemplo que en el "peor momento de la crisis financiera, cuando se cerraban oficinas y se despedía personal", Eurocaja Rural apostó "por un plan de expansión que le ha permitido crecer en número de oficinas, empleados y equipo humano".

"Es remar contracorriente, pero ahí están nuestros resultados, no solo financieros, sino también el impacto social de nuestra Entidad", ha aseverado López Martín, quien considera que jornadas como las celebradas en Ávila "ayudan a ser muy conscientes de las decisiones que se toman desde los órganos de gobierno, pero también desde todos los puestos de la pirámide profesional que cada uno ocupa".

Por último, el presidente de CEOE Ávila ha defendido que "los empresarios son referente para mucha gente" y esta jornada "ayuda a ser conscientes de ese papel" que juegan en la sociedad, "de ese liderazgo que hay veces" que no se creen.

"El compromiso de Fundación Eurocaja Rural y CEOE Ávila a través de este proyecto ayuda a fortalecer el ecosistema empresarial y es una prueba del compromiso mutuo institucional", ha apuntado Diego Díez.

Entre los contenidos abordados en la jornada se encuentran las claves del liderazgo efectivo y responsable aplicadas al día a día de la empresa; el autoconocimiento y autogestión emocional para liderar los negocios con coherencia; cómo mejorar la toma de decisiones desde el conocimiento del cerebro o cómo trabajar la mentalidad para transformar la actividad empresarial y crear oportunidades propias.