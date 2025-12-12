Fundación Juan de Borbón dedicará 2026 a la obra de órgano de Francisco Correa de Araújo y a la campana como instrumento

Imagen de archivo del alcade de Segovia y presidente del Patronado Fundación Don Juan de Borbón , José Mazarías. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundaación Don Juan de Borbón ha aprobado en su asamblea anual dedicar el año 2026 a la celebración del 400 aniversario de la obra 'Facultad Orgánica', del maestro de órgano Francisco de Correa Arauxo, creada en 1526, y al estudio de la campana como instrumento musical.

En la reunión mantenida por los patronos se ha aprobado la incorporación del nuevo presidente del Patronato del Alcázar, general Manuel César Arienza Fernández, como representante de esta entidad, y del concejal José Luis Horcajo como nuevo prepresentante del Ayuntamiento, patrono mayoritario de la Fundaación.

Otro punto que ha salido adelante ha sido el presupuesto para el 2026, que ha superado los 619.000 euros, aunque se ha acordado trabajar para que la Fundación obtenga más ingresos propios y de entidades privadas, al margen de las aportaciones que realizan las instituciones locales, de las que la que mayor cantidad aporta (más de 300.000 euros) es el Ayuntamiento de Segovia.

Respecto a las actividades que desarrollará la Fundación en 2026, continuará su trabajo en los festivales de Música Clásica (Museg), Música Sacra, Composición María de Pablos, Folk Segovia, 921 Distrito Musical, las Jornadas de Música Contemporánea y el Premio Infantil de Piano Santa Cecilia-Hazen.