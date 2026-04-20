La Fundación Juntos por una Sonrisa celebrará su III Gala Solidaria el 29 de mayo en Medina del Campo (Valladolid)

Cartel de la III Gala Juntos por una Sonrisa. - FUNDACIÓN JUNTOS POR UNA SONRISA

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 20 (EUROPA PRESS)

El Auditorio Municipal Emiliano Allende de Medina del Campo (Valladolid) acogerá el próximo 29 de mayo la III Gala Solidaria de la Fundación Juntos por una Sonrisa, una cita benéfica que se ha consolidado como uno de los grandes eventos solidarios de la provincia.

La Fundación Juntos por una Sonrisa, que tiene la sede en la localidad, organiza esta tercera edición de su gala solidaria, que arrancará a las 18.00 horas y estará presentada por Fernando Puga, contará con actuaciones en directo del músico Alberto Herrero, finalista de Got Talent, de Eli Paulet, así como con un espectáculo de magia a cargo del mago Nano Arranz.

La gala reunirá a representantes institucionales, empresas, medios de comunicación y destacadas personalidades del ámbito cultural y social de Castilla y León, han informado a Europa Press fuentes de la Fundación.

Las entradas tienen un precio de 20 euros y pueden adquirirse de forma presencial en el Museo del Juguete de Medina del Campo, así como a través del teléfono 625 252 528 y del correo electrónico direccion@juntosporunasonrisa.es.

Además, durante ese mismo fin de semana, el Museo del Juguete de Medina del Campo organizará el II Encuentro Nacional del Juguete los días 30 y 31 de mayo, que pretende reforzar así el carácter cultural, turístico y solidario de un fin de semana muy especial para la villa.

En apenas dos ediciones, la Gala Solidaria Juntos por una Sonrisa se ha convertido en una referencia dentro del calendario benéfico provincial. En sus anteriores citas ha reunido a más de 400 asistentes, ha contado con la colaboración de más de 40 empresas y ha congregado a autoridades provinciales, regionales y nacionales, además de lograr una amplia repercusión.

Para el presidente de la Fundación, José Manuel Fernández, recién llegado de Cuba tras supervisar sobre el terreno los proyectos sociales que la entidad desarrolla en La Habana, esta tercera edición marca un momento especialmente significativo. "Representa madurez. Ya no somos solo ilusión; somos trayectoria. Hemos aprendido que ayudar no es un gesto puntual, sino una forma de estar en el mundo", ha señalado.

RECONOCIMIENTOS

Durante la gala se entregará el Premio Cultura y Valores a Macarena Gómez, actriz de reconocida trayectoria artística y proyección nacional; Premio al Compromiso Social a Juan Carlos Hernández, jefe superior de Policía de Castilla y León, en reconocimiento a su trayectoria al servicio de la sociedad; y el premio Comunicación y Sociedad a Nacho García, cómico, locutor de Europa FM y monologuista, por su capacidad de conectar con el público desde el humor y la reflexión.

Asimismo, se concederán menciones especiales al periodista Javier Serrano por su trayectoria y su compromiso con la información en la comarca; al alcalde de Trigueros del Valle, Pedro J. Pérez, por su dinamización municipal y su apoyo constante a iniciativas culturales; y al diseñador de Famosa y de la muñeca Nancy, Tino Juan, por su contribución al mundo del juguete y a la cultura popular.

La Fundación Juntos por una Sonrisa es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y personas vulnerables a través de proyectos educativos, culturales y sociales.

Entre sus iniciativas destacan las clases de apoyo escolar para familias con pocos recursos, la gestión de un comedor social con un centenar de usuarios, una guardería con 40 niños y distintos programas de acompañamiento y colaboración con entidades sociales.

La Fundación gestiona además el Museo del Juguete de Medina del Campo, el más grande de España, con más de 13.000 piezas expuestas, más de 1.300 metros cuadrados de exposición y más de 30.000 visitantes al año.

Fuentes de la Fundación han incidido en que la Gala Solidaria no es solo un acto institucional o simbólico, sino que se trata también del principal instrumento de captación de fondos de la entidad y de un importante escaparate de visibilidad para empresas e instituciones comprometidas con la responsabilidad social. Los fondos recaudados se destinan íntegramente a los proyectos de inclusión, apoyo a la infancia y ayuda a familias vulnerables que impulsa la entidad.