Fundación Triángulo ve "con preocupación" la llegada de Vox a la Junta pero recalca que dará "batalla" ante perjuicios

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez, ha asegurado que la entidad que dirige ve "con preocupación" la llegada de Vox al Gobierno de la Junta de Castilla y León, por lo que ha recalcado que los colectivos que defienden la diversidad sexual y los derechos de las personas LGTBI darán "la batalla" en las calles y en "todo" lo que vean que puede ser un perjuicio para ellos.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Rodríguez ha asegurado que la entrada de un partido de "ultraderecha" en el Gobierno afecta "a todos los servicios que Fundación Triángulo ofrece a la ciudadanía y con especificidad a las personas LGTBI".

La entidad ve "con preocupación" la llegada de Vox, aunque ha matizado que todavía se desconoce que responsabilidades va a tener el partido de "ultraderecha". Eso sí, ha incidido en que Fundación Triángulo no se "arredra" y no se quedará "de brazos cruzados" por lo que ha augurado "batalla en las calles y en las instituciones".

Además, ha apuntado que estarán pendientes de todo lo que pueda ser "un perjuicio" para las personas LGTBI y además ha añadido que reivindicarán y exigirán al candidato a la Presidencia de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, de que "tramite y ponga en marcha esa ley de Diversidad Sexual y de Género", pues ha recordado que está pendiente desde la anterior legislatura autonómica.

En este sentido, ha lamentado que además de "tener el triste honor" de asistir al "primer Gobierno regional en Europa" de un partido de "ultraderecha", Castilla y León puede ser también "la última comunidad autónoma de toda España en tener una Ley LGTBI".

No obstante, ha recordado que en Castilla y León Fundación Triángulo ha convivido "muchos años" con un Gobierno del PP "que no era especialmente proclive a los derechos LGTBI" y ha añadido el dato de que el festival Cinhomo "no ha sido apoyado por la Junta hasta hace dos años".

"Por suerte", ha apuntado, las entidades como Fundación Triángulo están acompañadas por "muchísimas personas, todas las que vienen a las salas de proyecciones, de las que acuden a ser atendidas, porque sufren discriminación, acoso o bullying en las aulas". Y todos ellos, ha recalcado, "necesitan que les eche un cable".