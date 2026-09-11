La Fundación Vela Zanetti (León) expone la muestra 'La herencia sefardí en España' hasta el 24 de septiembre

La Fundación Vela Zanetti de la capital leonesa expone la muestra 'La herencia sefardí en España' hasta el 24 de septiembre. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Vela Zanetti, en León capital, ha estrenado este viernes la exposición 'La herencia sefardí en España', una muestra itinerante que se podrá visitar en la Casona del Corral de Villapérez hasta el 24 de septiembre.

La propuesta es un proyecto del Círculo de Pintores Solidarios en colaboración con el Centro Sefarad-Israel de Madrid, que decidió en 2021 poner en marcha una exposición temática itinerante donde los participantes se adentraran en las claves de la presencia judía en España y, a través de sus pinceles, lienzos y su creatividad, representar su visión personal sobre esta temática.

La península ibérica constituyó para miles de judíos su hogar. El pueblo hebreo llegó a formar parte esencial de aquel crisol de culturas y religiones que configuró el territorio hispano. La intelectualidad hebrea de aquellos siglos dio aún más luz, si cabe, al faro de la cultura española que destacaba en la Europa de aquellos tiempos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La huella sefardí forma parte del legado cultural ibérico una herencia común a la que es posible seguir los pasos en la actualidad a través de sus juderías, sinagogas y barrios judíos dispersos por un buen número de ciudades españolas. Con esta muestra, el Círculo de Pintores Solidarios pretende reflejar a través de la pintura parte del legado histórico, artístico y cultural sefardí que permanece en España.

La exposición podrá visitarse en horario de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que los sábados el horario es de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Los domingos, lunes y festivos las instalaciones permanecen cerradas.