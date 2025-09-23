Las futuras cocheras de Autobuses Urbanos de Burgos estarán al lado de los surtidores de hidrógeno para locomoción

BURGOS 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha informado de que las cocheras de Autobuses Urbanos se van a mantener en la carretera de Poza hasta que se decida dónde ubicar las nuevas, que estarán cerca de las "hidrogeneras" que contempla el proyecto de Valle de Hidrógeno.

El Ayuntamiento de Burgos recupera así la totalidad del solar en el que se ubican los garajes y talleres porque "por el momento no se moverán de ahí" las instalaciones. La situación se corresponde con un acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 18 de septiembre de 2025, relativo a la aprobación de una propuesta para la ejecución alternativa de un acuerdo de 2012 que concedía a "tres empresas aprovechamientos de suelo en las cocheras de la carretera de Poza", ha recordado Manso. Estaba previsto entonces el traslado de estos garajes y la transformación urbanística de esta zona, algo que el actual equipo de Gobierno ha reconsiderado.

Una vez que las tres empresas lo reclamaron, el Ayuntamiento de Burgos puso en marcha los mecanismos para conceder aprovechamientos en otras partes de la ciudad, en "la calle Manuel de la Cuesta y en El Parral". De esta manera, el Consistorio dispone del cien por cien de los terrenos "donde se ubican los talleres".

En la sesión de Urbanismo de este martes también se ha dado cuenta del nombramiento de los componentes de la Mesa de Contratación, del procedimiento del contrato de servicios de la ejecución de túnel y peatonalización de la calle Santander y también del Tramo 4 del Bulevar. La segunda fase de ejecución la hará Construcciones Jacinto Lázaro por 3.022.736,53 euros.

Urbanismo también ha informado del modificado y la continuación provisional de las "obras de rehabilitación integral sostenible" con mejora de eficiencia energética del edificio de la sede de la Policía Local y Bomberos de Burgos en su primera fase, además de la enajenación mediante subasta pública de la parcela 28 del Polígono de Villalonquéjar IV en Burgos.

En la misma sesión se ha procedido a la apertura del procedimiento de adjudicación para la enajenación, mediante subasta pública, de otra parcela situada en la Unidad de Actuación de la Antigua Estación. Por lo que respecta al proyecto del Centro Social Barriada San Juan Bautista, Manso ha informado de que lo va a redactar MBG Ingeniería y Arquitectura, por un precio de 90.750 euros.