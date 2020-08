Gabino Diego y Cecilia Solaguren traen a Valladolid 'Los Mojigatos', comedia provocadora sobre los nuevos roles sexuales

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Gabino Diego y Cecilia Solaguren traerán al Teatro Zorrilla de Valladolid 'Los mojigatos', la obra de Anthony Neilson dirigida y versionada por Magüi Mira que aborda los nuevos roles sexuales y de género en la pareja de forma cómica y provocadora.

Producida por Pentación Espectáculos, la obra podrá verse en Valladolid el sábado 12 con doble función y el comingo 13 de septiembre. El texto de Neilson ('The Prudes' en su título original) aporta mordacidad "lejos de convencionalismos e impregnado de humor", según ha destacado los promotores a través de un comunicado remitido a Europa Press.

'Los Mojigatos' aborda la historia de un matrimonio que, tras nueve años de relación y 14 meses de sequía sexual, busca ayuda y la complicidad del público para volver a disfrutar de su relación en pareja.

El movimiento 'Me Too', el empoderamiento de la mujer y su nuevo estatus de libertad envuelve esta comedia a la que "no faltan dosis de realidad, de descaro y de ternura".

'Los Mojigatos' se estrenó en el Royal Court de Londres en 2018, Tras su estreno nacional en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, llega el 12 y 13 de septiembre al Teatro Zorrilla de Valladolid. Las funciones serán a las 19.30 y 22.00 horas el día 12 y a las 19.00 el 13 de septiembre.