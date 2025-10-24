La gala solidaria Madrid Abraza recaudará fondos para los afectados por los incendios de Zamora

ZAMORA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gala solidaria Madrid Abraza, que se desarollará el 14 de noviembre, recaudará fondos para los afectados por los incendios de Zamora.

El evento, impulsado por la Casa de Zamora en la capital de España, se celebrará a partir de las 19.00 horas en el auditorio Mutua Madrileña. La cita se ha presentado este viernes en la Diputación de Zamora, una de las instituciones que colaboran con la causa.

La gala, que también cuenta con el apoyo de Mutua Madrileña -que ha cedido de manera gratuita el auditorio donde va a celebrarse-, la Fundación Caja Rural de Zamora, la Cámara de Comercio e Industria de Zamora, CEOE-Cepyme o La Opinión-El Correo de Zamora, contará, entre otros, con el grupo folclórico Jambina y Madrid, el mago Miguel de Lucas, la artista de musicales Noemí Mazoy, el monologuista J.J. Vaquero y los cantantes líricos Luis Santana y Ainhoa Arteta.

La gala será conducida por periodistas zamoranos afincados en Madrid que han "respondido inmediatamente a la petición", como ha explicado Carlos Abilio Pérez, de la Casa de Zamora en Madrid.

Entre ellos se encuentran Francisco Cacho (La Sexta), Antonio Casado (Onda Cero y El Confidencial), Pilar Cisneros (Cope), Javier Hernández (Onda Cero), Lucía Méndez (El Mundo), Sergio Martín y Ana Prada (ambos en TVE).

Además de la entrada estándar, a 18 euros la localidad, los organizadores han habilitado una fila 0 para aquellas personas que quieran hacer donativos, pero no puedan acudir a la gala, y también EntradaZas a 50 euros, para las que se reservarán las filas 3 y 4.

OTROS ACTOS

La Casa de Zamora ha ampliado la gala con una semana de eventos en los días previos a la misma, con alguna degustación de alimentos de Zamora y cata de vinos.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha aprovechado la comparecencia para hablar de uno de los objetivos de la gala: "utilizar esa enorme influencia y capacidad de movilización que tienen los organizadores, los zamoranos en Madrid, para hablar de las bondades de la provincia".