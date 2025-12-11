Las Galerías VA abren su Feria Creativa los días 19 y 20 con 14 artistas, artesanos y creadores locales

Edición pasada de la Feria Creativa en Galerías VA. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro de iniciativas Galerías VA - Fundación Municipal de Cultura (FMC), ubicado en las antiguas galerías comerciales de la calle de López Gómez de Valladolid, celebrará su décima Feria Creativa el viernes 19 y el sábado 20 de diciembre, con la participación de 14 creadores de la ciudad y un completo programa de actividades paralelas a la exposición comercial.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press, esta cita marca "un hito en la trayectoria" de un evento que, a lo largo de diez ediciones celebradas en los últimos cinco años, "se consolida como una plataforma de apoyo a la creatividad con sello vallisoletano y un punto de encuentro entre los profesionales y la comunidad local".

El evento, han insistido, ya "es un reconocido escaparate del talento local y que, en esta edición, aprovecha la cercanía de las fiestas navideñas para ofrecer al público la oportunidad de descubrir propuestas originales y de adquirir objetos únicos de realización artesanal como regalos para estas fechas".

Con motivo de la X Feria Creativa, Galerías Va recibirá a 7 creadores locales invitados para la ocasión tales como Alberto Sobrino, Elisa Rodríguez, Jorge Consuegra, Nuria Morán, Sergio Arranz, 'Srta. Nognog' y Unavida Cosmetics.

Así, participarán en la cita ilustradores, diseñadores gráficos, artistas y creadores, que pondrán a disposición del público láminas, esculturas, tazas, tote bags, objetos de decoración navideña y productos de cosmética natural, entre otras muchas propuestas para regalar, de forma original, esta Navidad.

Por otro lado, estarán presentes los creadores y artistas que en la actualidad desarrollan una residencia en Galerías Va, que son el fotógrafo Antonio Macías, la ilustradora 'Noelismo', el laboratorio editorial Asociación Epokhé, la marca de ropa Sweet Venom, el dúo Valquiria Teatro, el proyecto Mujeres por carta, la asociación centrada en robótica Makers Valladolid y la firma de impresión 3D Kirolab.

El horario de apertura de la X Feria Creativa edición Navidad será el viernes 19 de diciembre, de 18.00 a 21.00 horas, y el sábado día 20, de 12.00 a 15.00 horas.

ACTIVIDADES PARALELAS

De forma complementaria al mercado, Galerías Va acogerá actividades culturales que convertirán la feria en un evento de encuentro en torno a la creatividad. Así, el viernes se celebrará el taller de postales navideñas 'Hilando deseos: bordado en papel' (18.30 horas, inscripciones a través del perfil en Instagram @mujeresporcarta o del correo mujeresporcarta@gmail.com).

Esa misma tarde, a las 19.00 horas, tendrá lugar un encuentro con Sergio Arranz con motivo de su exposición 'Navidad y otras cosas', que podrá visitarse durante toda la feria.

Además, durante la mañana del sábado el evento contará con animación musical a ritmo de jazz, soul, 'r&b' o funk a cargo de La Fiebre. Por último, tanto el viernes como el sábado los asistentes podrán degustar un vino caliente al estilo alemán.