Gallardo dice que la Junta protege "eficazmente" a mujeres maltratadas y se remite a su intervención de octubre

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo autonómico protege "eficazmente" a las mujeres maltratadas y muestra de ello es que no hay quejas ante el Procurador del Común, a la par que se ha remitido a su intervención de octubre de 2022 cuando tildó la Ley Integral de Violencia de Género de una "anomalía" en el "mundo civilizado".

En estos términos se ha expresado el vicepresidente en el primer pleno ordinario de las Cortes en respuesta a la procuradora socialista Patricia Gómez Urbán, quien ha preguntado si considera que luchar contra la violencia de género es una anomalía en el mundo civilizado.

"El parlamentarismo de cierto nivel exige que los procuradores de estas Cortes hagan preguntas cuya respuesta no conocen. El tema por el que usted me pregunta yo he dado una respuesta que usted conoce perfectamente y, por tanto, su pregunta lo que revela es que usted no hace esa pregunta de buena fe", ha asegurado García-Gallardo.

A renglón seguido, el vicepresidente ha recalcado a la procuradora que para "evitar las manipulaciones" le permita remitirse "en su integridad" a la intervención que hizo en estas Cortes en octubre del año 2022: "Yo, a diferencia de usted, quiero combatir todo tipo de violencia con respeto a la presunción de inocencia y con respecto a la igualdad ante la ley sin discriminación de sexo".

Durante el turno de dúplica, Gallardo ha apuntado que desde la entrada de Vox al Gobierno autonómico "cero mujeres maltratadas han presentado quejas ante el Procurador del Común". "Y no lo han hecho porque este Gobierno protege eficazmente a las mujeres maltratadas", ha enfatizado.

Por ello, ha pedido a la socialista que se deje de "discursitos falsos", al tiempo que le ha reprochado que el hecho de que el Gobierno de la nación "haya integrado a terroristas en la dirección del Estado y que pacten con ellos las reformas laborales, las leyes de memoria y los Presupuestos Generales del Estado" sí que es "una anomalía en el mundo civilizado".

"Negociar la conformación del Gobierno en el extranjero con un prófugo de la justicia, perseguido por haber realizado e instigado un golpe de Estado es una anomalía en el mundo civilizado", ha zanjado.

Por su parte, Gómez Urbán ha afeado a Gallardo que "hay que ser muy desalmado para decir las cosas que dice", además de "ignorante, machista y zafio". "En el año 2021, 32.644 mujeres fueron víctimas de violencia de género y de cada 10 órdenes de protección que se solicitaron, se concedieron siete, lo que significa que 7 mujeres corría peligro su vida", ha asegurado la procurada.

"Y le voy a decir una cosa señor García Gallardo, yo me siento muy orgullosa de este país, de España, porque el 23 de julio les dijeron alto y claro que la única anomalía en un país civilizado es negar la violencia de género y pactar con los que la niegan. Por eso les dijeron, a ustedes y a ustedes, que no", ha zanjado.