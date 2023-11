Gallardo no ve al PSOE como "interlocutor válido" y recalca que aunque "pinte muy negro" seguirán "adelante"

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha considerado este miércoles que no se puede reconocer al PSOE como "un interlocutor válido" y ha reconocido que tras la desestimación de las medidas cautelares que había pedido Vox para paralizar el debate de investidura de Pedro Sánchez la situación está "muy difícl" aunque pese a ello su partido seguirá "hacia adelante".

Así lo ha señalado García-Gallardo en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la inauguración de la Feria del Empleo y del Emprendimiento de León, en un día en el que ha lamentado que no se puede centrar "únicamente en los buenos datos particulares y coyunturales de la Comunidad de Castilla y León ni de la provincia leonesa", porque considera que hoy se asiste "a un ataque sin precedentes, a la Unidad de España y al Estado de Derecho tal y como lo conocemos"

La previsible investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno supone, en opinión de García-Gallardo, "un avance en la agenda separatista con la inestimable colaboración del Partido Socialista", a quien considera que no se puede "seguir reconociendo como un interlocutor válido".

En este sentido, el vicepresidente de la Junta se ha referido a que en los últimos días "todas las asociaciones de jueces en España, no sólo las de un perfil más conservador sino también las más próximas al ideario del Partido Socialista" han señalado al PSOE por los acuerdos recogidos en el acuerdo con los independentistas catalanes para la investidura de Sánchez.

García-Gallardo ha mencionado también que se ha conocido la desestimación de la petición de medidas cautelares que había solicitado el partido político Vox de la sesión de investidura, lo que pone "muy difícil" la situación.

"Aunque todo pinte muy negro, nosotros seguiremos hacia adelante", ha apostillado, tras un alegato del "deber cívico", el "compromiso social" y para "seguir defendiendo el Estado de Derecho y la democracia en todos los órdenes, en el plano internacional".

El vicepresidente ha reprochado también que a los cargos públicos del PSOE en la provincia de León "les va a costar mucho defender que se estén condonando 15.000 millones de euros de deuda al gobierno separatista catalán" mientras a la provincia de León "se le da la espalda a su minería, a su industria, al soterramiento, a todas las reivindicaciones de los vecinos".

En definitiva, García-Gallardo ve "realmente increíble" que "estas personas", en referencia a los representantes del PSOE "puedan seguir como si aquí no hubiera pasado nada mientras a la España abandonada, a la España silenciada, se le niegan los recursos necesarios para poder prosperar".

Sin embargo, critica que "se riega de millones de euros a quienes se alzaron contra el Estado de Derecho y quienes cometieron delitos gravísimos de corrupción y de malversación de caudales públicos".

ASPIRACIÓN DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

En cuanto al estado de las autonomías, al que ha incidido en que considera culpable de "alimentar y engordar" al "monstruo de los separatismos, ha recalcado que la aspiración "de máximos" de Vox es acabar reformando el título VIII de la Constitución Española, de la organización territorial del Estado.

"Sin el Estado de las Autonomías no se hubiera cedido la competencia de educación a los separatistas como se hizo en el año 96 sin estar las autonomías no se hubieran creado todas esas televisiones públicas como TV3 que han ayudado a alimentar el relato falso sobre la historia de España", ha asverado, a lo que ha añadido que sin el estado de las autonomías "no tendríamos a un señor en Waterloo que dicta la política nacional de España".