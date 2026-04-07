'Ganas de vivir', primer documental de 'El Langui' y rodado en Valladolid, se proyecta este jueves en los Broadway

Cartel del documental 'Ganas de Vivir'. - MORENA FILMS

VALLADOLID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cines Broadway de Valladolid acogerán este jueves, 9 de abril, un pase especial del largometraje 'Ganas e Vivir', el primero que realiza Juan Manuel Montilla, 'el Langui', y que se ha rodado, entre otros escenarios, en la capital vallisoletana.

El Ayuntamiento de Valladolid ha explicado en un comunicado recogido por Europa Press que a través de la Valladolid Film Commission ha colaborado en este proyecto que, además de incluir escenas rodadas en la ciudad durante la pasada edición de la Seminci, "tiene marca vallisoletana en su equipo de producción y montaje".

Los cines situados en el paseo del Hospital Militar de Valladolid acogerá este jueves 9 de abril a las 19.30 horas un pase especial del documental, el primer largometraje de Juan Manuel Montilla, 'el Langui', como director.

La proyección, que se presentó en la última edición del Festival de Málaga, contará con una presentación y un coloquio posterior con la protagonista, la atleta paralímpica Desirée Vila, y su productor, el vallisoletano Rodrigo Espinel.

Valladolid es uno de los escenarios de rodaje junto a Vigo, Málaga y Madrid y además el filme cuenta con una participación muy destacada de profesionales vallisoletanos en el equipo de producción y montaje de la película.

La participación de Valladolid ha sido posible gracias al patrocinio del Ayuntamiento a través de la Valladolid Film Commission, como ha recordado el Consistorio.

Han destacado en el comunicado que parte de la grabación tuvo lugar durante la última edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, lo que permitirá ver en pantalla distintos encuentros con protagonistas del certamen y de la propia ciudad como José Luis Cienfuegos.

En el metraje también han participado como entrevistados la seis veces medallista paralímpica, Marta Fernández Infante, burgalesa de nacimiento y residente en Valladolid, y el experto en marketing vallisoletano, José Colodrón, fundador de la agencia 'AccionLab'.

Además, tanto el productor como gran parte del equipo técnico son de origen vallisoletano. Entre ellos el montador, Alejandro Martos, la supervisora de postproducción, Elena Alcolea, el ayudante de montaje, Carlos Medina, el grafista, Ismael Medina, la diseñadora del póster, Natalia de Frutos, el editor del tráiler, Omar de Pablo y la coordinadora de prensa, Iris M. Vázquez.

'Ganas de Vivir' narra la historia de superación de la atleta gallega Desirée Vila, "referente del deporte adaptado, reconocida por sus éxitos en la pista y por su habilidad para inspirar con sus vivencias personales".

A los 16 años, cuando la pontevedresa era campeona de España de gimnasia acrobática, sufrió una grave lesión que derivó en la amputación de su pierna derecha debido a una negligencia médica.

Desirée encontró en el atletismo una "nueva pasión" y se proclamó campeona de España en 100 metros y en salto de longitud. Desde entonces, ha batido numerosos récords nacionales y logrado un diploma olímpico en los Juegos Paralímpicos de Tokio, al tiempo que se ha consolidado como una de las voces más influyentes en favor de la igualdad, la inclusión y la superación personal.

Por su parte, 'el Langui', rapero y actor, está considerado "un icono de la visibilización de la discapacidad desde los ámbitos cultural y social", y "no solo dirige la película, sino que participa activamente en ella".

Los interesados pueden adquirir ya sus entradas en la web de los Cines Broadway (https://www.reservaentradas.com/sesiones/valladolid/broadway...).