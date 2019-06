García Carbayo vería "lógico" que Cs quisiera entrar en el Gobierno del Ayuntamiento

Actualizado 05/06/2019 13:14:00 CET

SALAMANCA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha contestado, sobre posibles fórmulas que puede poner en la mesa Ciudadanos para apoyar su candidatura y poder seguir al frente del Consistorio, que "es demasiado pronto para aventurar sobre esas cuestiones", pues todavía no han tenido "ninguna reunión oficial al respecto".

No obstante, ha apuntado: "Ciudadanos tiene cuatro concejales y, si se diera el caso de que quiere formar parte del equipo de Gobierno, yo vería lógico que quisiera que esos cuatro concejales tuvieran delegaciones, pero, como no nos hemos sentado a hablar con Ciudadanos, no le puedo informar sobre ese tenor, porque no sé qué es lo que quiere, si quiere formar parte de un gobierno o si quiere un acuerdo programático; creo que es demasiado pronto para aventurar sobre esas cuestiones".

Aun así, García Carbayo ha mostrado la disposición de su partido para "tener esas conversaciones y hacerlo cuanto antes". "Creo que es el momento, además, a la vista de lo que se ha determinado en Madrid y también por los órganos regionales", ha apostillado.

"Dispuestos a dialogar, como siempre, y a llegar a acuerdos", ha incidido el alcalde de Salamanca y cabeza de lista del Partido Popular en las últimas elecciones municipales.