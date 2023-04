García-Gallardo dice que Vox no va a claudicar ante "la derechita castrada y la derecha de Mr. Wonderful"

ÁVILA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha asegurado que Vox pretende "dar una alternativa real y total a las políticas de izquierda" y derogar "todas" sus leyes, frente a otros partidos que, a su juicio, no quieren revertir sus políticas y ha advertido que su formación no va "a claudicar, por mucho que lo intenten" ante la "derechita castrada y de derecha Míster Wonderfull".

"Algunos partidos, de manera menos disimulada, quieren ser el freno de la izquierda pero jamás revertir ninguna de sus políticas", algo que ha considerado que "es legítimo" y se ha felicitado de que "por fin lo empiezan a decir a las claras", durante la presentación de los candidatos de la formación por la provincia de Ávila.

"Que no quieren derogar la Ley de Memoria Histórica, que lo digan, que no quieren derogar la ley del aborto, que lo digan, que no quieren derogar las leyes trans en las comunidades autónomas, que lo digan", ha manifestado.

"Porque nosotros no hemos venido aquí a posponer el proyecto de izquierda, no hemos venido aquí a frenarlo para que puedan avanzar dentro de unos años", ha señalado el vicepresidente para insistir en que Vox dará "una alternativa real".

Por otro lado, García Gallardo ha señalado que en su partido son "defensores de lo correcto". "A nosotros casi todos los días nos tachan de extrema derecha, de ultranosequé, de ser muy radicales y hay algo en lo que tienen razón, y es que nosotros somos radicales defensores de lo correcto y de lo que es bueno para nuestra sociedad", ha remachado.

También ha llamado a desarrollar un "proyecto de futuro", para lo que no hay que favorecer "el relativismo, y a la aparente moderación". "La moderación es correcta cuando se aplica frente a la defensa de lo correcto", con "puño de hierro y guante de seda".

Al presentar al candidato de Vox a la alcaldía de Ávila, José Manuel Lorenzo, ha criticado a Por Ávila, la formación que gobierna en la actualidad, diciendo que su partido ha hecho "más en año por Ávila" desde la Junta que "Por Ávila durante cuatro años".