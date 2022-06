García-Gallardo pide al PSOE que no convierta las Cortes en un circo

VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha pedido este viernes al Grupo Parlamentario Socialista, tras conocer la PNL del PSOE en la que piden su reprobación, que no convierta el Parlamento autonómico en un circo y ha tirado de ironía para aseverar que a quien habría que reprobar es al Gobierno socialista de Pedro Sánchez por adoptar decisiones en contra de los intereses nacionales "siempre que tiene ocasión".

"Creo que las Cortes no se deben convertir en un circo y le pido al PSOE que no lo convierta en eso", ha pedido Juan García-Gallardo que ha refrendado la "total normalidad" en el funcionamiento del Gobierno de coalición de Castilla y León que preside Alfonso Fernández Mañueco con quien ha hablado. "No vamos a permitir que el Partido Socialista convierta esto en un circo", ha sentenciado.

A preguntas de los periodistas antes de participar en la toma de posesión del nuevo viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, García-Gallardo ha aseverado que, en su opinión, habría que reprobar al Gobierno de la nación por decisiones como las que ha adoptado sobre Marruecos o tras el cese la directora del CNI.

El Grupo Parlamentario Socialista instará al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, a reprobar a su vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, por sus "inadmisibles palabras" en el pleno del martes 24 de mayo y por su "trato vejatorio" y "falta de respeto" a la procuradora socialista por Burgos Noelia Frutos.

Así consta en la propuesta de resolución de la PNL que defenderá el Grupo Parlamentario Socialista en el próximo pleno, que tendrá lugar los días 7 y 8 de junio, en el que los de Luis Tudanca buscan la reprobación del vicepresidente por las "irrespetuosas palabras" con las que se digirió a Frutos en el pleno anterior, según ha avanzado la viceportavoz del Grupo, Patricia Gómez.

"Le responderé como si fuera una persona como todas las demás", recuerda el Grupo Socialista en la argumentación de su PNL en la que insiste en que este comentario "falto de respeto" por parte del representante de un "Gobierno democrático" hacia una mujer y hacia una parlamentaria es "del todo inadmisible en cualquier foro y en cualquier ámbito", "máxime aún si se produce en la casa de todos" y por quien representa al Gobierno de Castilla y León.

Los socialistas añaden en su argumentación que el vicepresidente de la Junta de Castilla no se ha disculpado "ni en público ni en privado" y reprochan a García-Gallardo por haber ratificado públicamente sus palabras.