García (PSOE) pide a Feijóo que explique "qué ha hecho" frente a recortes de PAC planteados por la derecha europea

Iratxe García con miembros del PSOE en Segovia. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha pedido al candidato del PP, Alberto Núñez Feijoo, que explique "qué ha hecho" frente a los recortes de la la Política Agrícola Común (PAC) planteados por la derecha europea para poder incrementar el presupuesto en defensa.

García ha participado en un encuentro con militantes socialistas de Segovia, dentro de la campaña electoral, y ha asegurado que se ha sentido sorprendida cuando ha escuchado que Feijóo ha asegurado que va a garantizar que no haya recortes de la PAC.

García ha dicho que le sorprende ese mensaje de Feijoo, que supondría mentir a los ciudadanos de Castilla y León, al ser contradictorio con las propuestas de recortes en la PAC por parte de los 'populares' europeos.

De este modo, ha preguntado "qué ha hecho el dirigente popular mientras la derecha europea plantea recortes en el presupuesto comunitario y en la PAC", y ha señalado que el Gobierno de España, con Pedro Sánchez al frente, es el único que se ha plantado ante esta cuestión y ha defendido que "no se pueden permitir recortes en el presupuesto de la Unión Europea, sino que hay que incrementarlo", porque no se puede "hacer más con menos".

La europarlamentaria ha admitido que Europa "necesita avanzar en defensa", pero ha insistido en que para ello hacen falta "más recursos y no reducir los destinados a la PAC o a los fondos estructurales", que ha calificado de fundamentales para Castilla y León.

Por ello, ha reclamado al PP que "diga la verdad" y explique "cómo va a permitir que los conservadores europeos sigan recortando ese presupuesto", al tiempo que aseguraran que en Castilla y León se garantizarán que no se produzcan esos recortes.

García ha dedicado también buena parte de su intervención a la vivienda, un asunto que, ha recordado, el presidente del Gobierno situó entre los motivos de la convocatoria electoral.

En este sentido, ha afirmado que "la vivienda es un derecho, no es un privilegio" y ha lamentado que muchos jóvenes de Segovia, de Castilla y León y del conjunto del país estén abocados a la desesperanza por no poder acceder a una vivienda digna.

En este punto, ha explicado que el Grupo Socialista trabaja en el ámbito de la Unión Europea para que la negociación del próximo periodo presupuestario contemple una partida de 300.000 millones de euros destinada a crear un parque de vivienda pública.

Así, ha defendido que la solución exige "una apuesta por lo público y recursos públicos", y no lo que ha descrito como "falsos anuncios" del PP.

En este sentido, ha tildado mentira la promesa de los populares de construir un millón de viviendas en España y les ha pedido que concreten cuántas se levantarían en Castilla y León y de qué manera.

Además, la eurodiputada ha señalado que se ha aprobado recientemente la modificación de los reglamentos de los fondos estructurales para que el dinero no ejecutado en otras materias pueda destinarse a vivienda.

Según ha detallado, la Junta de Castilla y León ha planteado reutilizar para ese fin 14 millones de euros, una cifra que ha comparado con el coste de "dos áticos de la señora Ayuso" y una cantidad con la que, ha sostenido, es "totalmente imposible" atender el problema de acceso a la vivienda que afrontan numerosas familias.

Para cerrar su intervención, ha pedido a la militancia una "movilización masiva" en los días que restan de campaña. De esta manera, ha recordado que Sánchez dijo el sábado que, si se alcanza una participación del 75 por ciento en las elecciones generales, el PSOE seguirá gobernando, y ha asegurado que ese será el objetivo y "la tarea de toda la militancia".