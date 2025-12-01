La Gasbi (León) diseña una plataforma innovadora de telemonitorización para la atención a pacientes crónicos y mayores

Validará su eficacia en una fase piloto y prevé desplegarse después en toda la Comunidad

La enfermera del servicio de Pediatría de la Gasbi, Silvia Domínguez, obtiene el accésit en el concurso de Retos de Innovación en Salud de Castilla y León, en la categoría de Atención a la Cronicidad, Gerociencia y Salud Mental, por el Proyecto Higea.
Publicado: lunes, 1 diciembre 2025 10:59

LEÓN, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha diseñado el Proyecto Higea, una innovadora plataforma digital inteligente orientada a la gestión integral y personalizada de pacientes crónicos, pluripatológicos, mayores y personas con problemas de salud mental en Castilla y León.

La enfermera del servicio de Pediatría del Hospital El Bierzo Silvia Domínguez ha obtenido el accésit en el tercer concurso de Retos de Innovación en Salud de Castilla y León, en la categoría de Atención a la Cronicidad, Gerociencia y Salud Mental por esta iniciativa.

El Proyecto de Domínguez surge para mejorar la atención sanitaria ante una población envejecida y dispersa geográficamente, ya que el 27 por ciento de los habitantes de la Comunidad tiene más de 65 años y el 68 por ciento de la población adulta presenta alguna patología crónica.

Higea pretende dar respuesta a esta realidad mediante un sistema inteligente, interoperable con la historia clínica electrónica, que permitirá el seguimiento domiciliario proactivo y continuo de los pacientes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Gasbi.

MONITORIZACIÓN

La plataforma integrará herramientas de monitorización de signos vitales, movilidad, sueño y parámetros cognitivos y emocionales, apoyadas en dispositivos portátiles y sensores. Gracias a algoritmos avanzados de Inteligencia Artificial (IA), Higea identificará patrones de riesgo y generará alertas predictivas para profesionales y cuidadores, anticipando descompensaciones y evitando ingresos hospitalarios o una atención urgente.

Además, el sistema ofrecerá módulos de estimulación cognitiva, soporte emocional y ejercicios de autocuidado, adaptados al perfil de cada usuario.

BENEFICIOS ESPERADOS

Entre los beneficios esperados destacan la reducción de hospitalizaciones evitables, un consumo farmacológico innecesario, menor incidencia de eventos adversos y un incremento significativo de la calidad de vida y la autonomía.

Asimismo, permite a los profesionales sanitarios centrar sus esfuerzos en la prevención y atención de mayor valor añadido, potenciando la eficiencia, humanización y sostenibilidad del sistema sanitario regional.

El proyecto se encuentra en periodo de diseño y contempla una fase piloto en centros de salud seleccionados de El Bierzo y otras áreas de la Comunidad, con el objetivo de validar su eficacia clínica y la satisfacción de los usuarios. Posteriormente se prevé su despliegue progresivo en toda Castilla y León.

