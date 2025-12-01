La Gasbi (León) diseña una plataforma innovadora de telemonitorización para la atención a pacientes crónicos y mayores

La enfermera del servicio de Pediatría de la Gasbi, Silvia Domínguez, obtiene el accésit en el concurso de Retos de Innovación en Salud de Castilla y León, en la categoría de Atención a la Cronicidad, Gerociencia y Salud Mental, por el Proyecto Higea. - GASBI

LEÓN, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha diseñado el Proyecto Higea, una innovadora plataforma digital inteligente orientada a la gestión integral y personalizada de pacientes crónicos, pluripatológicos, mayores y personas con problemas de salud mental en Castilla y León.

La enfermera del servicio de Pediatría del Hospital El Bierzo Silvia Domínguez ha obtenido el accésit en el tercer concurso de Retos de Innovación en Salud de Castilla y León, en la categoría de Atención a la Cronicidad, Gerociencia y Salud Mental por esta iniciativa.

El Proyecto de Domínguez surge para mejorar la atención sanitaria ante una población envejecida y dispersa geográficamente, ya que el 27 por ciento de los habitantes de la Comunidad tiene más de 65 años y el 68 por ciento de la población adulta presenta alguna patología crónica.

Higea pretende dar respuesta a esta realidad mediante un sistema inteligente, interoperable con la historia clínica electrónica, que permitirá el seguimiento domiciliario proactivo y continuo de los pacientes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Gasbi.

MONITORIZACIÓN

La plataforma integrará herramientas de monitorización de signos vitales, movilidad, sueño y parámetros cognitivos y emocionales, apoyadas en dispositivos portátiles y sensores. Gracias a algoritmos avanzados de Inteligencia Artificial (IA), Higea identificará patrones de riesgo y generará alertas predictivas para profesionales y cuidadores, anticipando descompensaciones y evitando ingresos hospitalarios o una atención urgente.

Además, el sistema ofrecerá módulos de estimulación cognitiva, soporte emocional y ejercicios de autocuidado, adaptados al perfil de cada usuario.

BENEFICIOS ESPERADOS

Entre los beneficios esperados destacan la reducción de hospitalizaciones evitables, un consumo farmacológico innecesario, menor incidencia de eventos adversos y un incremento significativo de la calidad de vida y la autonomía.

Asimismo, permite a los profesionales sanitarios centrar sus esfuerzos en la prevención y atención de mayor valor añadido, potenciando la eficiencia, humanización y sostenibilidad del sistema sanitario regional.

El proyecto se encuentra en periodo de diseño y contempla una fase piloto en centros de salud seleccionados de El Bierzo y otras áreas de la Comunidad, con el objetivo de validar su eficacia clínica y la satisfacción de los usuarios. Posteriormente se prevé su despliegue progresivo en toda Castilla y León.