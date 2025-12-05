El gasto por persona en Navidad en CyL se sitúa en los 600,8 euros, un 2,71 por ciento más que el pasado año

VALLADOLID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gasto por persona en Navidad en Castilla y León alcanzará los 600,8 euros, lo que supone un incremento del 2,71 por ciento más que el año pasado, impulsadas por lo que las familias destinan a las cenas y comidas y a la lotería.

Así se desprende del informe elaborado por la Unión de Consumidores en la Comunidad, del que se hace eco Europa Press, que, apunta que, entre los conceptos analizados destaca, sobre todo, el correspondiente a 'Loterías' que se incrementa un 18,50 por ciento del presupuesto, seguido del capítulo 'Regalos' con un 2,60 por ciento, y Comidas en el hogar con un 1,23 por ciento.

En este sentido, Ocio y Diversión anota un crecimiento del 1,12 por ciento y el único que desciende es el gasto en 'Juguetes' con -13,77 por ciento manteniendo la tendencia de años anteriores.

Las compras online, cada año "más consolidadas" en la superarán el 50 por ciento, añade el documento. "En esto también influye el importante adelanto en determinadas compras (regalos, juguetes, loterías), especialmente regalos y juguetes en el Black Friday (en el mes de noviembre)", añade.

El impacto que sobre el gasto total tienen los diferentes conceptos evaluados es "muy desigual" dado que solamente "comidas y lotería" suponen más de la mitad del gasto total. De nuevo el único descenso del -13,77% está en 'Juguetes', un indicador más, apuntan, de los "bajos índices de natalidad cada vez más pronunciados" que afectan a la Comunidad.

La mayor partida en porcentaje respecto al gasto total corresponde a los productos de alimentación para las cenas y comidas navideñas en el hogar, con el 30,60 por ciento, 183,89 euros; este año, "acercándose algo más" le sigue el gasto en 'Loterías' con 137,55 euros y el 22,89 por ciento; continua 'Ocio y Diversión' con una media de 100 euros, el cuarto lugar 'Juguetes' con 66,66 euros.

Tras ellos, en niveles similares, encontramos 'Regalos' 65,65 euro (con un incremento del 2,60 por ciento y un porcentaje del 10,91 por ciento). Finalmente en el sondeo se incluyen también otros gastos adicionales durante la Navidad, como por ejemplo el consumo de telefonía, calefacción y desplazamientos manteniendo cifras del año anterior aunque es el que menor porcentaje refleja, supone un 7,86 por ciento del total, unos 47,2 euros de media.