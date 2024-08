El Geo Fest continúa con música de orquesta en Rebolledo y teatro en Sotresgudo (Burgos)

BURGOS, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El I Festival de Artes Escénicas del Geoparque Las Loras Geo Fest continúa este fin de semana en la provincia de Burgos con música de orquesta en el municipio de Rebolledo de la Torre este sábado, 17 de agosto, y teatro en el de Sotresgudo el domingo día 18.

El evento sigue así acercando la cultura a los vecinos de la zona tras haber congregado ya a 400 personas en distintos municipios en fines de semana anteriores, según ha informado la organización en un comunicado.

Para este fin de semana, la propuesta es doble. En concreto, el festival recalará primero en la iglesia de San Julián y Santa Basilisa de Rebolledo con la actuación en primicia del quinteto de cuerda con piano Magical & Mystery Orchestra, que tendrá lugar el sábado a partir de las 20.00 horas.

Así, la formación musical dirigida por Juanjo Molina de la que también forman parte Javier Cámara, Larry Moore, Robert Longfield y Bob Krogstad, ofrecerá un concierto tributo a la música de cine gracias a un repertorio en el que no faltarán temas como 'Ecstasy of Gold' ('El bueno, el feo y el malo'), 'Forrest Gump Suite', 'Parque Jurásico', 'The End' ('Sherlock Holmes'), 'Psicosis' o 'El Señor de los Anillos Symphony'.

El público presente en Rebolledo también podrá escuchar las canciones más conocidas de las bandas sonoras de 'La La Land', 'Braveheart', 'Indiana Jones en busca del Arca Perdida', 'Memorias de África', 'Cinema Paradiso', 'La forma del agua' y 'Star Wars: El último Jedi'. Y, para los más pequeños también habrá un guiño con 'El mundo mágico de Pixar'.

Ya el domingo, 18 de agosto, el festival hará parada en la iglesia de San Miguel Arcángel de Sotresgudo. Para esta localidad, la organización ha programado la representación de la obra de teatro 'Juana, dirigida por Eva Manjón y protagonizada por Mar Galera.

Así, quienes acudan a la cita podrán ver un montaje en el que el realismo mágico, el mundo de las sombras, los sueños y las enajenaciones se ponen al servicio de una historia "tan real que aún aturde las conciencias".

Cargada de "belleza y de una estética romántica y delicada", 'Juana' es una obra de 80 minutos en la que una sola actriz basta para darle voz a uno de los acontecimientos "más injustos de la Historia de España", tal y como ha señalado la organización.

Las entradas para disfrutar de estas dos propuestas culturales se pueden adquirir en la taquilla que el Geo Fest instalará a la entrada de ambos templos, el mítico confesionario que ya se ha convertido en una de las señas de identidad de este evento. El precio para adultos será de doce euros, mientras que los menores de 14 años pagarán solo seis euros.