El geófono de la Diputación de Zamora realiza 232 actuaciones en la provincia en 2025 y detecta 371 fugas de agua

El geófono de la Diputación realiza 232 actuaciones en la provincia en 2025 y detecta 371 fugas de agua - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio de geófono de la Diputación de Zamora ha llevado a cabo 232 actuaciones en municipios de la provincia a lo largo de 2025, que han permitido detectar 371 fugas en las redes de abastecimiento y lograr un ahorro estimado de 3.700 metros cúbicos de agua potable al día.

El geófono es un equipo técnico especializado para la detección de fugas de agua en tuberías enterradas, cuyo uso está reservado exclusivamente al personal técnico de la institución provincial.

Su aplicación se realiza previa solicitud formal de los ayuntamientos, en aquellos municipios que requieren apoyo para el mantenimiento y control de sus infraestructuras hidráulicas.

El detector está a disposición de todas las entidades locales de la provincia que lo soliciten, ha destacado la Diputación Provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Este servicio complementa otras actuaciones impulsadas por la Diputación para garantizar el abastecimiento de agua en localidades con problemas de escasez, contaminación o averías, como la ejecución de obras hidráulicas, la puesta en marcha de nuevas estaciones de tratamiento y la mejora de las existentes, la instalación de plantas potabilizadoras, depósitos, nuevas captaciones mediante sondeos, así como las labores de mantenimiento y conservación de las redes de distribución.

La localización y reparación de las fugas detectadas con el geófono supone un importante ahorro económico para los ayuntamientos, tanto en el consumo de agua como en los costes eléctricos asociados al bombeo, y contribuye además a la protección medioambiental, evitando el desperdicio de millones de litros de agua.