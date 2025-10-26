La geóloga Ana María Alonso Zarza recibe el II Premio Diputación de Ávila de las Ciencias 'Arturo Duperier' - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La geóloga Ana María Alonso Zarza recibirá el II Premio Diputación de Ávila de las Ciencias 'Arturo Duperier' en una ceremonia que tendrá lugar el próximo jueves 30 de octubre a partir de las 18.30 horas en el Auditorio de la Fundación Ávila, situado en el Pasaje Reyes Católicos de la capital abulense, y con acceso libre para el público.

El diputado de Cultura, Javier González, ha explicado que será una ceremonia cargada de solemnidad y simbolismo para poner de relieve la figura de una científica de primer nivel en España, "apasionada de su tierra natal, de su pueblo (Viñegra de Moraña) y convencida del potencial de Ávila en todos los órdenes".

Ana María Alonso Zarza sucede a Pedro Sánchez García, médico y catedrático de Farmacología Clínica de la Universidad Autónoma de Madrid, en el palmarés del Premio Diputación de Ávila de las Ciencias 'Arturo Duperier'.

Recibirá de manos del presidente de la Diputación, Carlos García, el busto de Duperier modelado por la escultora Elena González, símbolo de este galardón que lleva aparejada una dotación económica de tres mil euros y el nombramiento como Miembro de Honor de la Institución Gran Duque de Alba, cuya insignia de oro le será impuesta por el director de la IGDA, Maximiliano Fernández.

Del extenso currículum de Ana María Alonso Zarza, destaca su Cátedra de Mineralogía y Petrología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid desde 2012. Fue directora del Departamento de Geología Sedimentaria del IGEO (CSIC-UCM) de 2012 a 2016.

Ha impartido diferentes asignaturas de Licenciatura y Grado en Ciencias Geológicas, y en Ingeniería Geológica, así como de Máster y Doctorado, con sendos cursos de especialista sobre Carbonatos Continentales en las Universidades de Buenos Aires y en la Universidad Católica de Chile.

Ha sido 'Courtesy Research Associate' en la Universidad de Oregon (EE.UU.) y 'Visiting Professor' en la Edmonton (Canadá) y en su investigación se ha centrado, de forma prioritaria, en el estudio de depósitos continentales, sobre todo carbonatos, lo que la ha llevado a colaborar con distintos investigadores españoles y extranjeros en numerosos países.

Su tarea investigadora ha quedado plasmada en 67 publicaciones en revistas del SCI, 64 artículos en revistas no SCI, 43 capítulos de libros y casi 150 comunicaciones en congresos. Editora, entre otros, de dos volúmenes que fueron una puesta al día sobre carbonatos continentales (2010), empelados en la actualidad como referentes en el tema.

En los últimos años, su labor de investigación y divulgación se han enfocado al estudio de depósitos antrópicos y de cómo la actividad humana queda registrada en los sedimentos y las rocas.

Ha pronunciado multitud de conferencias e intervenido en medios de comunicación escritos, radiofónicos y audiovisuales, en los que siempre ha tratado de extender al gran público la importancia de la geología para la sociedad.