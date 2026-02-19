El gerente de Auvasa acusa al PSOE de "bloquear" la jubilación parcial cuando gobernaba y asegura que se negociará

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, ha asegurado que la jubilación parcial de los trabajadores de la empresa municipal de transporte en autobús "se está solucionando con la negociación del convenio colectivo" y ha criticado que el PSOE, que ha solicitado la convocatoria de un Consejo de Administración extraordinario para tratar este asunto, la "bloqueó" cuando gobernaba en el Ayuntamiento.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Cabanillas ha enfatizado que el PSOE y su concejal Luis Vélez "sorprenden cada vez más".

Con la solicitud de consejo extraordinario sobre la aplicación de la jubilación parcial, Cabanillas ha acusado al propio Vélez de bloquearla "cuando era el responsable de la Concejalía de Movilidad y presidente de Auvasa en el gobierno anterior".

Por ello, ha sugerido al edil socialista que "tomar nota de que lo que no consiguió desatascar en ocho años lo estamos solucionando ahora en Auvasa con la negociación del convenio colectivo".

En este sentido, ha reprochado que el PSOE "no fue capaz de negociar no puso interés y no atendió ni siquiera los representantes legales de los trabajadores" porque, ha concluido, "no le importaban los trabajadores que ahora parece que les interesan".

Por otro lado, Cabanillas ha explicado a Europa Press que la convocatoria del Consejo de Administración corresponde al presidente del mismo y concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, que lo abordará en los próximos días.

En cualquier caso, ha mantenido que la aplicación de la jubilación parcial "no es una cuestión que corresponda decidir" al Consejo de Administración, sino que lo ha enmarcado en los acuerdos que se puedan alcanzar en la negociación colectiva entre la dirección de Auvasa y los representantes de los trabajadores. Además, ha recalcado que el asunto se ha tratado ya en varios consejos de administraciones.

Finalmente, Cabanillas ha insistido a Luis Vélez en pedirle que deje "trabajar en Auvasa" con el nuevo convenio colectivo y "aprenda cómo se hace, porque su experiencia en estos asuntos fue nefasta para la empresa".