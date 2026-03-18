Gescooperativo recibe un premio europeo que respalda la calidad de inversión de Caja Rural de Zamora

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ZAMORA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gescooperativo, la sociedad de inversión colectiva de Caja Rural de Zamora, ha sido distinguida en París en la 19 edición de los European Funds Trophy, cuyo objetivo es reconocer a los mejores fondos y a las gestoras de activos más destacadas de Europa.

En esta edición, Gescooperativo ha sido premiada por su fondo Rural Renta Variable Internacional FI, que ha recibido el galardón en la categoría de Renta Variable Internacional Crecimiento, un reconocimiento que distingue la excelencia, consistencia y calidad en la gestión de los fondos de inversión, han informado a Europa Press fuentes de la entidad.

Este galardón se suma al obtenido por Gescooperativo el pasado año en estos mismos premios y supone un reconocimiento a la consistencia de su modelo de gestión y a la competitividad de su gama de fondos, ha señalado la Caja.

El jurado ha valorado especialmente la solidez del proceso de inversión, la gestión eficiente del riesgo y los resultados obtenidos por el fondo, aspectos que reflejan la disciplina de inversión y el enfoque a largo plazo del equipo gestor.

Los European Funds Trophy están organizados por la agencia europea de análisis de fondos FundClass y en su convocatoria participa un destacado grupo de medios de comunicación internacionales.

INVERSIONES A LARGO PLAZO

"Este es un reconocimiento al trabajo del equipo gestor y a la consistencia de nuestro modelo de inversión, que nos impulsa a seguir ofreciendo a los clientes de Caja Rural soluciones de inversión sólidas y diversificadas que les permitan participar en las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales a largo plazo", ha señalado el presidente de Gescooperativo, Asier Díez Hierro.

Gescooperativo nace en 1991 como sociedad gestora de Instituciones de Inversión Colectiva de Caja Rural de Zamora y basa su actuación en tres pilares fundamentales como la cercanía con el cliente; la honestidad para suministrar un servicio de calidad de forma responsable y eficiente, al proporcionar una rentabilidad acorde a su perfil de riesgo; y la confianza, derivada de una actitud de compromiso y cooperación con los inversores y con la sociedad en su conjunto.

Desde su creación, Gescooperativo ha ido creciendo de forma constante su patrimonio hasta llegar en la actualidad a gestionar 58 fondos, con un patrimonio superior a los 12.400 millones de euros, distribuido entre más de 400.000 partícipes.

El reconocimiento a Gescooperativo en los European Funds Trophy refuerza el compromiso de Caja Rural de Zamora con una oferta de inversión sólida, respaldada por procesos contrastados y por la capacidad de gestión del conjunto del grupo, ha apuntado la entidad.