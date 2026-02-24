La gestión de crisis y su extensión al ámbito digital centran unas jornadas celebradas en la UCAV

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha acogido la quinta conferencia de las I Jornadas sobre experiencias multisectoriales en la gestión de crisis, bajo el título “El ciberespacio como nuevo dominio de interacción humana: análisis y retos emergentes” - UCAV

ÁVILA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gestión de crisis y su extensión al ámbito digital han centrado unas jornadas celebradas en la Universidad Católica de Ávila (UCAV) bajo el título 'El Ciberespacio como nuevo dominio de interacción humana: análisis y retos emergentes'.

Una de las principales conclusiones que se han extraído de este encuentro ha sido el hecho de que la gestión de crisis ya no se limita a escenarios físicos, sino que se extiende a un ámbito digital en el que la prevención, la concienciación y la cooperación institucional resultan "esenciales".

La sesión, centrada en la ciberseguridad, se ha enmarcado en un ciclo organizado por el Máster Universitario en Promoción Profesional para la Gestión de Crisis en Seguridad y Defensa de la UCAV, en colaboración con la Subdelegación de Defensa en Ávila.

Bajo el eje de la seguridad en el ciberespacio, la conferencia ha abordado los riesgos emergentes en el entorno digital y el papel de las Fuerzas Armadas en la protección de la seguridad nacional ante amenazas cada vez más sofisticadas y frecuentes.

La integrante del Mando Conjunto del Ciberespacio, la sargento Alejandra Vicens Martínez del Campo, ha explicado las misiones que desarrolla esta unidad y su aplicación en el ámbito universitario, y ha detallado que su trabajo abarca desde la defensa cibernética y la inteligencia hasta capacidades ofensivas, siempre en el marco de la protección de la seguridad nacional.

"Intentamos resolver las crisis antes de que lleguen", ha afirmado, en referencia a la labor preventiva que realizan frente a incidencias que podrían afectar a infraestructuras críticas o a servicios esenciales.

Un riesgo que, según ha explicado, puede tener consecuencias directas en ámbitos como la sanidad o las infraestructuras estratégicas, afectando a la calidad de vida de los ciudadanos.

Por su parte, el capitán de fragata ya retirado Enrique Pérez de Tena Marcos, asesor experto en Relaciones Internacionales, ha centrado su intervención en la dimensión social y generacional del ciberespacio, y ha invitado especialmente a los jóvenes a reflexionar sobre los riesgos reales del entorno digital.

"No porque sepan manejar un teléfono o una tableta significa que sepan realmente lo que hay en el ciberespacio", ha advertido. En esta línea, ha alertado sobre la falsa sensación de seguridad que puede generar el entorno digital.