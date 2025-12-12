La gestión de Mañueco en la legislatura y su compromiso con los votantes centrarán la última sesión de control

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La gestión del presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, a lo largo de la legislatura a punto de finalizar y su compromiso con los votantes del Partido Popular centrarán la última sesión de control en las Cortes de Castilla y León que tendrá lugar el martes 16 de diciembre.

En concreto, la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, preguntará a Alfonso Fernández Mañueco si está satisfecho "de verdad" con la gestión que ha hecho como presidente de la Comunidad Autónoma a lo largo del mandato, mientras que portavoz del Grupo Vox, David Hierro, se centrará en si el presidente ha cumplido con sus votantes durante esta legislatura que PP y Vox iniciaron como socios de gobierno.

"¿Toda esta legislatura, para qué?", preguntará por su parte el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto y exsocio de Gobierno de Fernández Mañueco en el anterior mandato, Francisco Igea, en el que será el último 'cara a cara' entre ambos ya que el político vallisoletano abandona la política.

Por su parte, el portavoz de soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha optado por preguntar al presidente de la Junta si considera "razonables" las cuantías de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales en Castilla y León.

A continuación será el turno de las preguntas de control de los procuradores al resto de los miembros del Gobierno que inicia la viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, que, en el mismo sentido que la portavoz, quiere saber si el Gobierno de Fernández Mañueco ha cumplido con los ciudadanos de Castilla y León.

La actuación de la Junta de Castilla y León con los promotores del sector eólico que se querían implantar en la Comunidad durante los años 2003 y 2011 y las cuantías para compensar los desplazamientos que asumen los pacientes para recibir atención sanitaria, son otras de las preguntas que realizarán los socialistas a los miembros del Gobierno.

También se interesarán por la evolución de los datos demográficos de la provincia de Palencia en los últimos cuatro años, por las inversiones en Educación y por el desarrollo del Programa de Acciones Estratégicas con la Población Gitana en Castilla y León 2021-2030, junto a otra pregunta en la que acusan a la Junta de "despreciar" a los vecinos de Valladolid.

Por su parte, el Grupo Vox centrará las últimas preguntas de control a los miembros del Gobierno en la pérdida neta de población española autóctona, en las medidas de la Junta para garantizar la continuidad y competitividad de la industria del automóvil en Castilla y León y en el "silencio" de la Consejería de Medio Ambiente sobre el recurso de los de Santiago Abascal contra la regulación legal de control telemático de capturas, además del plan de control poblacional para equilibrar las poblaciones de fauna silvestre y proteger la actividad agropecuaria.

En el caso del Grupo UPL-Soria ¡Ya! los sorianos se centran en la implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional plasmados en el Plan Soria Conectada y Saludable mientras que los leonesistas preguntan por el cumplimiento de los compromisos de la Junta con las provincias de León, Salamanca y Zamora y por el inicio del expediente para la declaración de la Noche Templaria de Ponferrada como Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León.

Por último, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, quiere saber si la Junta ve adecuado el estado de la sanidad en la provincia abulense mientras que el de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, preguntará en su última pregunta de control en las Cortes para qué sirve la Junta de Castilla y León.

La sesión de control concluirá con las preguntas de los dos procuradores no adscritos, Ana Rosa Hernando y Javier Teira, y versarán sobre la LOMLOE y la implantación de la Formación Profesional y sobre los efectos de la modificación de la Ley de Sanidad Animal.