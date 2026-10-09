Las gigantillas de Segovia datan de 1697 y no del siglo XIX

Presentación de la restauración de las gigantillas de Segovia. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La restauración integral de las figuras 'gigantillas de Segovia' ha permitido su regreso a la ciudad, tras un proceso en el que se ha logrado datar mejor su antigüedad, y fechar su creación original en 1697.

En la presentación de las figuras restauradas, el alcalde, José Mazarías, ha destacado el valor de esta recuperación para "preservar la memoria colectiva y garantizar la continuidad de las tradiciones locales".

El proyecto de recuperación de las figuras inició en junio de 2025, desde las áreas de Cultura y Festejos Patronales del Ayuntamiento, en colaboración con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Segovia. La actuación respondía a la necesidad de acometer una restauración integral, tres décadas después de la última.

Durante ese tiempo, las figuras habían recibido trabajos de mantenimiento, reparaciones puntuales y retoques superficiales.

Los trabajos de restauración se encargaron a AVALL Patrimoni Viu, empresa con sede en Reus (Tarragona) dirigida por Aleix Álvarez Vall, maestro artesano técnico en conservación y restauración de bienes culturales especializado en imaginería festiva.

La intervención ha incluido un análisis técnico y actuaciones para consolidar las partes estructurales deterioradas, eliminar repintes, recuperar los materiales y la policromía, revisar las sujeciones, restaurar los cuerpos de mimbre y aplicar capas de protección final.

Durante el proceso, los restauradores encontraron indicios de que las gigantillas podían ser mucho más antiguas de lo considerado hasta entonces. Frente a la estimación inicial, que situaba su origen entre cien y ciento cincuenta años atrás, en el siglo XIX, los primeros hallazgos apuntaron a una cronología que podía alcanzar los tres siglos.

Esos indicios dieron paso a una investigación histórica iniciada por Amada Peñalosa, responsable de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, cuyo trabajo permitió contrastar y confirmar las evidencias obtenidas durante la intervención.

Los estudios de investigación y conservación fijan la creación de las figuras en 1697, un hallazgo que "eleva su valor histórico y patrimonial", además de que ante esta nueva información, se decidió prolongar la estancia de las gigantillas en el taller para llevar a cabo una restauración más profunda a la inicialmente prevista.

El alcalde ha subrayado que este descubrimiento "refuerza la responsabilidad de las instituciones" para conservar un legado que pertenece al conjunto de la ciudadanía.