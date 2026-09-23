Gobierno adquiere 123 fotos de la galería de 'Juana de Aizpuru' para el Centro Nacional de Soria, por 726.000 euros

SORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha adquirido por 726.000 euros, 123 fotografías procedentes de la galería de 'Juana de Aizpuru' que irán destinadas al Centro Nacional de Fotografía (CNF) que se ubicará en Soria.

Las obras corresponden a diez autores con una amplia trayectoria y reconocimiento. Entre ellos, seis mujeres: Ana Laura Aláez (Bilbao, 1964), Cristina Lucas (Úbeda, 1973), Carmela García (Arrecife, Lanzarote, 1964), Cristina García Rodero (Puertollano, 1949), Cristina de Middel (Alicante, 1975) y Dora García (Valladolid,1965). También cuatro hombres: Jordi Colomer (Barcelona, 1962), Virxilio Vieitez (Soutelo de Montes, 1930- 2008), Pierre Gonnord (Cholet, Francia, 1963- Madrid, 2024), y Alberto García-Alix (León, 1956).

Más de la mitad de las fotografías adquiridas corresponden a los artistas reconocidos con el Premio Nacional de Fotografía, según han informado desde el ministerio de Cultura.

Los artistas son Carmela García (2025), Alberto García-Alix (1999), Cristina García Rodero (1996) y Cristina de Middel (2017), ambas, también, miembros de la Agencia Magnum, y la premio Nacional de Artes Plásticas, Dora García (2021).

La adquisición de estas obras permite preservar la memoria visual, así como los modos de mirar que han definido la fotografía española en el último medio siglo.

La selección realizada propone un archivo fotográfico para ahondar y reflexionar en las transformaciones sociales y culturales, así como en los cambios en la representación del cuerpo.

También en la identidad y el territorio, en la evolución de los lenguajes fotográficos en España y, sobre todo, en la emergencia desde los años 70 de los discursos feministas, performativos y conceptuales.

TRANSCENDENCIA HISTÓRICA.

Las fotografías adquiridas proceden del fondo de la galería de Juana de Aizpuru, galerista sevillana que a lo largo de décadas ha reunido un conjunto de obras esenciales de la historia reciente de la fotografía española.