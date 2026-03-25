El Gobierno aporta 377.000 euros a cuatro municipios de Valladolid para reparar daños por la tormenta del 4 de julio

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los municipios vallisoletanos de Medina del Campo, Bocos de Duero, Valdearcos de la Vega y Piña de Esgueva recibirán un total de 377.117 euros para reparar los daños causados por la tormenta del pasado 4 de julio en la infraestructura de titularidad municipal.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha presidido este miércoles la comisión que lo asiste y que ha informado favorablemente los proyectos de las entidades locales de la provincia para obtener ayuda estatal y poder reparar así daños en infraestructuras municipales.

En concreto, en la provincia de Valladolid, todos los daños fueron causados por la tormenta del 4 de julio de 2025 y la ayuda que concederá el Ministerio de Política Territorial, una vez reciba el informe favorable emitido hoy por la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, cubrirá el 50 por ciento del importe necesario para acometer estos proyectos de recuperación, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación.

El Ayuntamiento de Medina del Campo es el que recibirá la mayor ayuda, dado que presenta mayores daños y ha pedido ayuda del Ministerio de Política Territorial para acometer doce proyectos.

Entre ellos, los más costosos serán la retirada de escombros, ejecución de calzada y estabilización de calzada y edificaciones en la calle Murga de Rodilana y la reparación de daños en el pabellón 'Obispo Barrientos'. En total, el Ayuntamiento de Medina del Campo recibirá 232.036 euros para ejecutar estas doce reparaciones necesarias.

OTRAS ACTUACIONES

Por su parte, Bocos de Duero acometerá obras en edificios municipales, vías urbanas, caminos y vías de acceso con esta ayuda de 74.401 euros.

Valdearcos de la Vega recibirá 65.755 euros para reparar el depósito de agua potable, además de caminos y vías de acceso y Piña de Esgueva necesita la ayuda de 4.924 euros para reparar también caminos públicos dañados por la lluvia.

Las solicitudes responden al Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de agosto de 2025, como consecuencia de los incendios forestales y otras emergencias de protección civil del periodo 23 de junio-25 de agosto de 2025 y a la Resolución de 29 de diciembre de 2025, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que aprobó la convocatoria de estas subvenciones.

Estas subvenciones se otorgan en régimen de concesión directa, para la reparación de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, como consecuencia de catástrofes naturales.