El Gobierno destina seis millones de euros a obras de mejora y conservación de los Paradores de Ávila y Gredos

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ÁVILA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha impulsado un programa de actuaciones de mejora y conservación en los Paradores de Turismo de Ávila y de Gredos (Ávila) que contempla una inversión conjunta de más de seis millones de euros.

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha visitado las obras de conservación del patrimonio histórico que se llevan a cabo en el Parador de Ávila. Estos trabajos, que cuentan con un presupuesto de 1,3 millones de euros, se encuentran ya en su fase final de ejecución tras un plazo estimado de 14 meses de intervención en las áreas históricas.

Las actuaciones en este inmueble del siglo XVI, adosado a la muralla, han incluido la limpieza y consolidación de fachadas, la restauración del patio y la iluminación monumental del edificio y sus jardines. Este proyecto se ha enmarcado en un plan estatal financiado con fondos Next Generation EU para la intervención en inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

Por otro lado, el Ejecutivo ha proyectado una actuación integral de modernización en el Parador de Gredos, situado en Navarredonda de Gredos, con una inversión de cinco millones de euros. Las obras, financiadas a través de Paradores, se orientarán a mejorar la seguridad, la accesibilidad y las instalaciones del edificio, respetando su valor arquitectónico.

El proyecto de Gredos se encuentra actualmente en fase de tramitación administrativa. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, la ejecución de estos trabajos conllevará el cierre temporal del establecimiento, cuyo calendario definitivo se concretará una vez finalizados los procedimientos correspondientes.