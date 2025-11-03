González Corral pide a Planas seguros agrarios que atiendan las necesidades del sector y relevo generacional

El presidente de la Bodega Cuatro Rayas, Ignacio Martín Obregón, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la inauguración de las nuevas instalaciones de Bodega Cuatro Rayas, a 3 de noviembre de 2025, en La Seca, Valladolid, Castilla y León (Espa - Photogenic/M.A Santos - Europa Press

LA SECA (VALLADOLID), 3 (EUROPA PRESS)

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha aprovechado la visita este lunes del ministro del ramo, Luis Planas, a la localidad vallisoletana de La Seca para reivindicar la importancia de poder contar con unos seguros agrarios que atiendan las necesidades de todos los agricultores y ganaderos y la necesidad también de que haya "el relevo generacional que tanto se necesita".

Asimismo, María González Corral ha recordado también al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación la necesidad de defender de manera unánime el futuro del sector primario a través de la PAC-post 27.

González Corral ha agradecido la visita del ministro a la ampliación de las instalaciones de la Bodega Cuatro Rayas donde, según ha explicado la consejera, ha podido conocer de primera mano los potenciales de Castilla y León y también sus debilidades y ha llamado a trabajar "de la mano" por el presente y por el futuro del sector agroganadero, cooperativo y agroindustrial.

La consejera ha situado a la Bodega Cuatro Rayas como un ejemplo de los productos de calidad que salen de Castilla y León y ha recordado al respecto que el 90 por ciento de los vinos están amparados a alguna de las figuras de calidad de modo que uno de cada cuatro vinos de calidad que se venden en España salen de la Comunidad.

Asimismo, ha significado la consolidación de la Denominación de Origen Rueda de la que ha destacado que es la que pone más vino blanco en el mercado nacional a través de la calidad.

González Corral ha destacado por último que la vendimia de 2025 será "de muy buena calidad" si bien ha recordado que ha estado marcada por el pedrisco y por los ataques del 'mildiu' por lo que ha insistido en su mensaje de la importancia de que todas las administraciones públicas apoyen al sector agrario, a los agricultores y a los ganaderos de Castilla y León.